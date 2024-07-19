離北市警局350公尺 警逮美女荷官、賭客等30人

警方當場查獲莊姓現場負責人、女荷官、會計人員及賭客等30人。（記者鄭景議翻攝）

2024/07/19 16:12

〔記者鄭景議／台北報導〕27歲莊姓男子，在北市中正區延平南路一處民宅開設德州撲克協會，地點離北市警局僅350公尺，因此被警方迅速盯上，中正一分局警方昨上門查緝，逮捕莊男、3名女荷官、工作人員及賭客共30人，依賭博罪及社違法法辦。

警方調查，莊男以每月20萬元租金租下一處民宅，作為德州撲克賭場，共擺放十張賭桌，並聘請多名女荷官，趁著暑假期間，大肆在Instagram刊登廣告提高曝光率，以吸引客人加入群組，再於群組內廣發英雄帖，利用排名越高，獲得獎金越多之限時錦標賽刺激玩家勝負慾，吸引年輕族群爭相報名，不少20歲至30歲年輕人趨之若鶩。

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警方接獲線報經多日蒐證，昨前往賭場周邊埋伏監控，其中一名賭客到超商領取現金，員警立即上前攔查盤問，該名賭客原先否認賭博行為，佯稱僅是參加比賽，但最終員警仍突破心防，讓賭客承認參加該協會所舉辦的「歡樂限時賽事」，可在現場以現金換取籌碼參加競賽，賽局結束後依排名，再至櫃台換取現金離開。

警方隨即破門而入，當場查獲莊姓現場負責人、女荷官、會計人員及賭客、關係人等計30人，查扣抽頭金15萬餘元、周轉用現金28萬餘元、桌面籌碼114萬元、預備籌碼近2700萬元，點鈔機、監視器鏡頭、無線電及牌具等證物。

警方將莊男及工作人員依賭博罪嫌移送台北地檢署偵辦，另賭客則依社會秩序維護法裁處。

莊姓男子在北市中正區延平南路一處民宅，開設德州撲克協會。 （記者鄭景議翻攝）

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