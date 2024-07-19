鐘表行老闆侵吞525萬名表還賭債 官司剛結束又有2支名表主人找上門

鍾表行翁姓老闆積欠賭債無力償還，竟把客人保養的百萬名表拿去抵押償債。（翻攝Google地圖）

2024/07/19 15:16

〔記者黃佳琳／高雄報導〕鐘表行老闆翁姓男子因好賭欠下大批賭債無力償還，被地下錢莊追討上門，他把客人送修的名表拿去抵押償還賭債，客人拿不回手表報警，檢警查出有25位表主受害，損失525萬元，今年3月，一審依業務侵占罪判翁男徒刑4年10月，結果又有2名被害表主找上門討公道，翁男再被判刑1年1月。

判決指出，經營鐘表行多年的66歲翁姓男子，主打30年經驗專營高檔名表維修、保養工作，吸引頂級玩家把故障或待保養的高檔名表送給翁男處理。2022年4月，歐姓客戶將1支市價18萬的沛納海手表交給翁男保養，結果翁男藉故推脫一直不還，歐男雖起疑心，但想說不會有問題，於是一直沒再去領。

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同年8月，另名林姓男子拿市價20多萬元的香奈兒手表交給翁男，翁推稱零件欠料，林男等了半年手表都還修不好。去年2月，林男跑到店裡要手表，結果翁男卻將另1支長方型手表交給林男，林男看到翁交出的手表，與原先送修的香奈兒表款完全不同，立刻對翁男提出侵占告訴。

檢警介入調查時，發現翁男至少侵占25位客戶的高檔名表，其中還包含市價高達百萬元的玫瑰色勞力士DAYTONA，翁男到案後坦承把名表拿去抵押給地下錢莊充債，已無法再交還給客戶。

高雄地院審理時，翁男坦承犯行，法官發現他於2007年起，連續3年都曾私吞客戶的高檔名表被判刑，但翁男仍不知悔過，仍再度利用業務上機會予以侵占，且迄未賠償被害人損失，因此依25個業務侵占罪，判他徒刑4年10月。

翁男被判刑後，又有2名主主抵上門，指控翁男侵吞市價8萬元的蕭邦和市價18萬元的勞力士手表，高雄地院再度開庭審理，翁男坦承犯行，再被法官依侵占罪判刑1年1月，可上訴。

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