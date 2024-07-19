為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

鐘表行老闆侵吞525萬名表還賭債 官司剛結束又有2支名表主人找上門

鍾表行翁姓老闆積欠賭債無力償還，竟把客人保養的百萬名表拿去抵押償債。（翻攝Google地圖）

鍾表行翁姓老闆積欠賭債無力償還，竟把客人保養的百萬名表拿去抵押償債。（翻攝Google地圖）

2024/07/19 15:16

〔記者黃佳琳／高雄報導〕鐘表行老闆翁姓男子因好賭欠下大批賭債無力償還，被地下錢莊追討上門，他把客人送修的名表拿去抵押償還賭債，客人拿不回手表報警，檢警查出有25位表主受害，損失525萬元，今年3月，一審依業務侵占罪判翁男徒刑4年10月，結果又有2名被害表主找上門討公道，翁男再被判刑1年1月。

判決指出，經營鐘表行多年的66歲翁姓男子，主打30年經驗專營高檔名表維修、保養工作，吸引頂級玩家把故障或待保養的高檔名表送給翁男處理。2022年4月，歐姓客戶將1支市價18萬的沛納海手表交給翁男保養，結果翁男藉故推脫一直不還，歐男雖起疑心，但想說不會有問題，於是一直沒再去領。

同年8月，另名林姓男子拿市價20多萬元的香奈兒手表交給翁男，翁推稱零件欠料，林男等了半年手表都還修不好。去年2月，林男跑到店裡要手表，結果翁男卻將另1支長方型手表交給林男，林男看到翁交出的手表，與原先送修的香奈兒表款完全不同，立刻對翁男提出侵占告訴。

檢警介入調查時，發現翁男至少侵占25位客戶的高檔名表，其中還包含市價高達百萬元的玫瑰色勞力士DAYTONA，翁男到案後坦承把名表拿去抵押給地下錢莊充債，已無法再交還給客戶。

高雄地院審理時，翁男坦承犯行，法官發現他於2007年起，連續3年都曾私吞客戶的高檔名表被判刑，但翁男仍不知悔過，仍再度利用業務上機會予以侵占，且迄未賠償被害人損失，因此依25個業務侵占罪，判他徒刑4年10月。

翁男被判刑後，又有2名主主抵上門，指控翁男侵吞市價8萬元的蕭邦和市價18萬元的勞力士手表，高雄地院再度開庭審理，翁男坦承犯行，再被法官依侵占罪判刑1年1月，可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
新北男欠180萬賭債遭拘禁毆打 上廁所爬氣窗逃跑墜樓亡
2024/06/26 10:57

新北男欠180萬賭債遭拘禁毆打 上廁所爬氣窗逃跑墜樓亡
張學友拒幫哥哥還千萬賭債 母親竟被情勒下跪求情
2024/06/22 13:58

張學友拒幫哥哥還千萬賭債 母親竟被情勒下跪求情

純喫茶寵粉撒百萬獎 即刮即抽送豪華郵輪行
男子賭債糾紛遭開槍！宜花警攻堅逮5嫌 4人收押禁見
2024/06/06 19:00

男子賭債糾紛遭開槍！宜花警攻堅逮5嫌 4人收押禁見
MLB》遭水原「背叛」、竊取近5.5億 大谷翔平坦言一度睡眠不足
2024/05/15 15:08

MLB》遭水原「背叛」、竊取近5.5億 大谷翔平坦言一度睡眠不足

挺選手拚好運 天天投票抽大獎！
MLB》對大谷遭水原竊取5.2億案有疑問 日專家：為何不去日系銀行？
2024/04/19 13:29

MLB》對大谷遭水原竊取5.2億案有疑問 日專家：為何不去日系銀行？
社會今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播