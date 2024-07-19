三重警撫恤金惹議 藍委籲有配槍都算執勤就可認定因公殉職

國民黨立委張智倫、羅廷瑋今舉行「為人民保母殉職怒吼 因公殉職標準應檢討」記者會。（記者劉宛琳攝）

2024/07/19 14:36

〔記者劉宛琳／台北報導〕新北市三重員警13日執行巡邏勤務時遭撞身亡，被認定為「因公死亡」，撫卹金比「因公殉職」少700萬元。國民黨立委張智倫、羅廷瑋今舉行「為人民保母殉職怒吼 因公殉職標準應檢討」記者會，強調「只要有配槍都算是執勤中，就可認定為因公殉職」。

邀請中華民國警察及眷屬關懷協會理事長游毓蘭、銓敘部退撫司專門委員邱德明、警政署人事室副主任劉永福出席，張智倫指出，政府要當警察弟兄最堅強的後盾，撫卹保障必須足夠。

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張智倫表示，因公死亡的撫卹金是本俸的180個月，因公殉職是最高俸的240個月，金額差異極大。他認為，只要有配槍就是在值勤當中有一定的危險性，應該就要認定為因公殉職，不然為什麼要配槍？備勤的情況下則還有討論的空間。

羅廷瑋舉例，2007年消防署政風室主任林國珍，到嘉義調查救護車案件，行經國道時出車禍喪生，最終被判定因公殉職；2013年移民署派駐香港官員黃順超，划龍舟時突然休克，搶救後宣告不治，被認定因公殉職，以這幾起案例來看，因公死亡或因公殉職每一年都引發相關討論。

羅廷瑋指出，雖然內政部2018年修正過「警察人員人事條例」，但因公殉職的要件仍非常苛刻，難以獲得人民認同，呼籲銓敘部對因公殉職的條文做出適當修正，明確將執勤過程中因交通事故、暴力襲擊而死亡的警消人員，納入因公殉職範疇，在認定上能有一致標準。

長期關心警察權益的前立委游毓蘭認為，因公殉職認定問題存在已久，不管事發當下群情多麽激憤，或政治人物高呼要從優撫卹，「但從來沒有從優撫卹這件事情」。銓敘部有一個「審議小組」，不知道審議會成員能否感同身受？游直言，今天即使坐在值班台，也會碰到開車衝撞或幫派械鬥，也對生命有高度危險。

銓敘部退撫司專門委員邱德明指出，因公死亡、因公殉職構成要件不同，只要經過主管機關認定是因公殉職，撫卹金差額將由警政署編列預算補足，試算結果也顯示因公殉職的撫卹金最高，三重警一案若經警政署認定因公殉職，就會給予最優保障，銓敘部也會盡速審定本案件。

警政署人事室副主任劉永福認為，為了給遺眷最好照顧，未來針對「警察人員人事條例」施行細則第17條，朝向放寬殉職認定標準去努力；另外，修改警察人員因公傷亡慰問金發給辦法，死亡慰問金從現行1200萬元至1400萬元，提高至2000萬，此案經內政部同意，正報給中央審議當中。

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