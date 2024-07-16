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八堵所警「因公死亡或殉職」未定 謝國樑：將拜訪警政署長從寬認定

市長謝國樑（中）將拜訪警政署長，希望蘇姓員警因公死亡從寬認定爭取更優撫卹。（記者盧賢秀攝）

市長謝國樑（中）將拜訪警政署長，希望蘇姓員警因公死亡從寬認定爭取更優撫卹。（記者盧賢秀攝）

2024/07/16 13:41

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市警局八堵分駐所員警蘇昱鴻今年2月底晚上在值班台值勤時，遭簡姓男子開著偷來的貨車衝入分駐所撞擊身亡，蘇員遇襲身亡「因公死亡」而非殉職，尚未定案。基隆市長謝國樑今天表示，將拜訪警政署長希望能從寬認定，符合民眾與基層員警的期待，民眾也願意募款。

警方指出，員警撫卹分為上班發生意外死亡，其次是執勤時間遭遇事故身亡，此外就是冒險犯難時發生事故身亡，如與歹徒搏鬥、槍戰等因素死亡，蘇員值班期間突被車輛撞死，案件特殊，警政署「審查小組」尚審議中。

謝國樑昨天說願發動民間募款，今天受訪時表示，當天八堵分駐所被撞情況深入國人的記憶，這位年輕帥氣的警員在執勤時被撞身亡，大家感到非常的難過。他希望下週能拜訪警政署長，讓他了解第一線的警察執勤時所面臨的風險和挑戰。

他說，警政署還有詮敘部程序仍在進行，請警政署及詮敘部能夠幫忙警員的家屬，讓他們在失去兒子的時候，不要被這些沒有實質意義的認定，讓家屬再次受到了無情的打擊。

基隆義警大隊長鄭錦洲和志工中隊的志工也站出來，鄭錦洲等人表示，蘇員在值班台天降橫禍，不幸罹難了，很多為人父母的都沒辦法接受，希望為蘇員爭取較優的撫卹，他們也不排除發動民間募款。

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