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夏天吹電扇冷氣火災風險增 彰化消防局推「五不一沒有」防火撇步

彰縣1年半內發生8件電扇及10件冷氣機火警，消防局呼籲鄉親不要輕忽電扇及冷氣機故障時發出的警訊。（消防局提供）

彰縣1年半內發生8件電扇及10件冷氣機火警，消防局呼籲鄉親不要輕忽電扇及冷氣機故障時發出的警訊。（消防局提供）

2024/07/19 10:31

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化市昨天發生10間民宅火災，居民指稱是電扇電線起火燃燒，有鑑於今年夏天特別熱，電扇及冷氣機使用頻率高，卻也導致火災風險暴增，消防局提供「五不一沒有」防火秘技，避免衍生火災憾事。

消防局指出，日常電器產品長期使用，大家都忽略火災風險，不論插頭灰塵堆積、電線批覆老舊、馬達故障，都有可能衍生火災憾事，彰化縣轄內1年半來已發生8件電扇火警及10件冷氣機火警。鄉親千萬不要輕忽電扇及冷氣機故障時發出的警訊。

消防局強調「五不一沒有」防火秘技，就是用電不超過負載、電線不綑綁折損、插頭不潮濕污損、電源插座不用不插、電器周圍不放可燃物，以及沒有安全標章的電器不要使用。

消防局提醒，除了要牢記「五不一沒有」用電原則，民眾應提升家用電器設備、電線等本質安全，定期檢視家中插頭及插座上否有累積灰塵、綠鏽或焦黑等現象；如果有使用延長線應選擇有「商品安全標章」及保險絲安全裝置或過負荷保護裝置的產品，延長線不使用U形釘固定，也要避免堆積雜物或受到物品重壓，家中客廳及臥室應定期檢查電線是否有破損、老舊等情形，有老鼠出沒時更應該要提高警覺。

另外，手機及行動電源已變成現代民眾常用的電子產品，使用上應避免在夜間或無人在家長時間充電，以免過度充電釀成災害。

夏天電扇及冷氣機使用頻率高，卻也導致火災風險暴增，消防局呼籲民眾提高警覺，避免衍生火災憾事。 （消防局提供）

夏天電扇及冷氣機使用頻率高，卻也導致火災風險暴增，消防局呼籲民眾提高警覺，避免衍生火災憾事。 （消防局提供）

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