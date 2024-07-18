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蕈狀火球衝天！台南山上工廠大火灌救9.5小時撲滅

台南市山上區塑膠樹脂工廠大火，消防人員灌救約9.5小時撲滅火勢。（記者劉婉君攝）

台南市山上區塑膠樹脂工廠大火，消防人員灌救約9.5小時撲滅火勢。（記者劉婉君攝）

2024/07/18 18:30

相關新聞：
蕈狀火球騰空畫面曝！台南山上區工廠大火連雲圖都看得到

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市山上區明和里一家塑膠樹脂工廠今（18）日上午發生火警，現場有大量化學藥劑，數度傳出爆炸聲，更一度出現蕈狀火球。歷經約9.5小時灌救，火勢已於下午5點28分撲滅，共燒毀14棟建築物，幸無人傷亡。

台南市消防局上午8點44分接獲報案，山上工業區有工廠失火，趕抵現場時已全面燃燒，共計出動44車90人，4架無人機、1具消防機器人、器材補給車，奇美實業也支援泡沫化學車，動員2部怪手、1部大鋼牙協助滅火，毒化災應變中心、環境部南區環境事故專業技術小組也到場監控。

起火的工廠是多棟廠房，生產相關樹脂、熱熔膠、接著劑等產品，廠內存有甲苯、甲醇、硝酸乙烯酯等化學物品，現場烈火熊熊，濃煙蔽天，遠在仁德區也看得到，爆炸聲數度響起，蕈狀火球衝天十分駭人。

廠方第一時間全員疏散76人，無人受困，現場存放第4類易燃液體133萬公升，第5類有機過氧化物13噸，共燒毀14棟建物，合計燃燒面積約3萬平方公尺，起火原因仍需要火調釐清。

現場一度出現蕈狀火球衝天的驚險畫面。（民眾提供）

現場一度出現蕈狀火球衝天的驚險畫面。（民眾提供）

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