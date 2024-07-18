李德榮3死囚興訟請求特赦或減刑 最高行駁回確定

李德榮、彭建源和沈文賓等3死囚，請求總統赦免或減刑未果興訟，最高行政法院駁回抗告確定。（記者楊國文攝）

2024/07/18 20:14

〔記者楊國文／台北報導〕李德榮、彭建源和沈文賓等3名死刑犯前年提起行政訴訟，請求時任總統蔡英文依據國際人權兩公約給予赦免或減刑，但均無下文，訴願也未獲受理，提起行政訴訟，台北高等行政法院審理後認為，赦免或減刑權是憲法賦予總統專屬的權利，行政法院沒有審判權，裁定駁回；李等3人不服，提起抗告，最高行政法院今駁回抗告，全案確定。

我國目前共有37名死刑犯（包括李德榮等3人），且均向憲法法庭聲請釋憲（法規範憲法審查），憲法法庭4月23日舉行過言詞辯論，本月12日公告，最遲將於9月22日前宣示判決。

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李德榮被控在2002年間覬覦家境富裕的李姓被害人，擄人勒贖失敗後，將肉票活活燒死在車內；彭建源則在新竹的家庭式KTV鐵皮屋縱火，5人逃生不及喪命；沈文賓則是為尋找離家的妻子下落，擄走妻舅的潘姓女友、潘女的呂姓友人後，將2人溺斃、棄屍。李等3人均被判處死刑定讞。

李德榮等3人於2022年6月及11月間，向時任總統蔡英文請求赦免或減刑，但均無下文，訴願也未獲受理，因此提起行政訴訟。

李3人主張，依照公政公約及人權事務委員會相關申訴文件的意旨，依循我國憲法正當法律程序的精神，就受死刑宣告者主動提起赦免請求做出准駁的決定，並通知赦免者，以合乎憲法及公政公約保障赦免權及程序保障的意旨等。

不過，台北高等行政法院認為，赦免或減刑權是憲法賦予總統專屬的特權，行政法院無審判權，裁定駁回。李等3人不服，提起抗告，最高行政法院駁回抗告確定。

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