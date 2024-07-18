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彰化警做錯這件事！養生館性交易死裡逃生 繼續營業

原被勒令停業的養生館，至今仍營業中。（記者顏宏駿攝）

原被勒令停業的養生館，至今仍營業中。（記者顏宏駿攝）

2024/07/18 22:32

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣溪湖鎮一家養生按摩館暗藏春色，去年11月27日遭警方查獲，女按摩師為男客進行半套性交易，與顧櫃台的彭男被移送。彭男等人因觸犯刑法妨害風化罪被彰化地院判刑2月，後續警方認為養生館影響周遭治安，依社會秩序維護法》第18條之1移送，彰化地院簡易庭裁定勒令歇業。

彭男收到裁判書後提出抗告，二審法官發現，彭男並非養生館的負責人，而是雇員。依據《社會秩序維護法》第18條之1規定，被勒令歇業的對象應屬養生館負責人，但彭男既為雇員，即與法律所定裁罰對象不符，因此撤銷原處分裁定。該養生館死裡逃生，目前還營業中。

警方在養生館內查獲3名按摩女與他人做「半套」或「全套」性交易，按摩女及彭男均被移送，彭男先被判刑2月，檢警再依違反社會秩序維護法第18條之1之規定，針對是否勒令歇業將彭男和養生館移送法院裁定。法官考量養生館在此地繼續經營，將影響周遭治安及秩序，做勒令歇業處分。

但彭男收到裁判書後，以該養生館並無社會治安問題，也沒有吵到隔壁鄰居，而他經濟狀況不好，身體又有殘缺，國中沒畢業，謀生非常困難，經此事件，已知所警惕，希望法官裁銷原處分。

二審法官發現，該養生館的負責人是阮女，警方卻移送顧櫃台的彭男，而彭男被移送到地檢署時，檢察官還問彭「阮女是何人？」彭回答「我老闆娘，我受雇於她，我是顧櫃台，我要負責」。

二審法官強調，彭男是養生館的現場人員，因執行養生館業務而犯刑法「意圖使女子與他人為性交之行為而容留以營利罪」被判刑2月，溪湖警分局依此判決，將養生館移送，裁處勒令停業，但被移送人是彭男，而非負責人阮女。

法官表示，聲請法院裁處勒令歇業，按照條文文字，要被勒令歇業的是各式工商營業組織，應以該獨資商業為裁處對象，而不是組織內部其他經營人員等自然人。本件移送機關若以阮女為移送對象，尚可從寬理解為即是獨資商號，然卻誤以彭男為被移送人，與法律所定裁罰對象不符，已屬無據。正確的移送裁罰對象是「○○美容養生館」（商業登記名稱：○○美容養生館），或依訴訟實務慣例加註記載為「○○美容養生館即阮女」。因此撤銷原處分。

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