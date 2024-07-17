為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

欠債空軍女中士詐騙同袍13萬 判刑2年義務勞務100小時

時任新北市淡水空軍營區的女中士黃可宸，因積欠外債，把歪腦筋動到同袍身上，共詐騙13萬餘元；士院今給予黃女緩刑5年機會。時任新北市淡水空軍營區的女中士黃可宸，因積欠外債，把歪腦筋動到同袍身上，共詐騙13萬餘元；士院今給予黃女緩刑5年機會。（資料照）

時任新北市淡水空軍營區的女中士黃可宸，因積欠外債，把歪腦筋動到同袍身上，共詐騙13萬餘元；士院今給予黃女緩刑5年機會。時任新北市淡水空軍營區的女中士黃可宸，因積欠外債，把歪腦筋動到同袍身上，共詐騙13萬餘元；士院今給予黃女緩刑5年機會。（資料照）

2024/07/17 11:16

〔記者溫于德／台北報導〕時任新北市淡水空軍營區的女中士黃可宸，因積欠外債，藉由掌管「年資補繳」等業務，向12名同袍詐騙共逾13萬元，後來是一名鍾姓上士驚覺被騙，決定向上通報，檢方依貪污罪將黃女起訴。士林地院審結，今對黃女判刑2年、緩刑5年，另應提供100小時義務勞務，褫奪公權2年；可上訴。

士林地檢署調查，34歲黃可宸負責管理士兵差假、育嬰留職停薪、購買年資、年資補繳等業務，因在外欠債，利用職務機會詐騙同袍。

2020年6月7日，黃可宸傳LINE通知黃姓下士，以準備收取購買義務役轉任士官年資費用為藉口，騙對方匯款1萬8258元，再侵占入己。隔年8月，黃可宸明知同樣姓黃的女中士購買育嬰留職停薪年資費用應分別為2275元、4407元，卻謊稱是9360元、3997元，從中詐得4543元。

後來黃可宸明知一等兵補繳年資費為1651元或1659元，卻向彭、歐、蔡等7名一等兵謊稱，每人購買年資費用為2678元，7人誤信全部匯款，黃女成功從中詐取差額。

黃姓女中士還被查出，2021年11月11日利用國軍常用的通訊軟體「JUIKER」，通知黃姓下士要收取購買義務役轉任士官年資費用是6989元，再以相同理由向郭姓上士收取1萬9082元，接著侵占這兩筆款項。

最後一名被騙的是鐘姓上士，鐘被要求補繳年資利息，經陸續匯款1萬8989元、4988元、1萬5585元、3萬9562元到黃姓女中士的帳戶，才驚覺自己早已辦理並完成年資補繳，且根本沒有補繳年資利息這件事，決定向上通報。

黃姓女中士到案坦承因為積欠外債，以年資補繳等理由詐騙同袍。士檢偵結，依貪污治罪條例中「侵占職務上持有非公用私有財物罪」、「公務員利用職務上機會詐取財物罪」，將她起訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
花錢看財報 英業達創辦人媳婦被騙走近億元怒告
2018/09/01 00:00

花錢看財報 英業達創辦人媳婦被騙走近億元怒告
假筆錄助詐團黑吃黑 前女警賓利姊判12年
2024/07/17 05:30

假筆錄助詐團黑吃黑 前女警賓利姊判12年

華南銀行攜米其林一星教父牛排尊享頂級饗宴
又涉侵占罹癌嬤3萬救命錢 「假面善人」陳在斌猝逝官司告終
2024/02/24 11:03

又涉侵占罹癌嬤3萬救命錢 「假面善人」陳在斌猝逝官司告終
騙走同事近500萬名錶 竟只典當100萬
2019/12/16 12:09

騙走同事近500萬名錶 竟只典當100萬
社會今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播