欠債空軍女中士詐騙同袍13萬 判刑2年義務勞務100小時

時任新北市淡水空軍營區的女中士黃可宸，因積欠外債，把歪腦筋動到同袍身上，共詐騙13萬餘元；士院今給予黃女緩刑5年機會。時任新北市淡水空軍營區的女中士黃可宸，因積欠外債，把歪腦筋動到同袍身上，共詐騙13萬餘元；士院今給予黃女緩刑5年機會。（資料照）

2024/07/17 11:16

〔記者溫于德／台北報導〕時任新北市淡水空軍營區的女中士黃可宸，因積欠外債，藉由掌管「年資補繳」等業務，向12名同袍詐騙共逾13萬元，後來是一名鍾姓上士驚覺被騙，決定向上通報，檢方依貪污罪將黃女起訴。士林地院審結，今對黃女判刑2年、緩刑5年，另應提供100小時義務勞務，褫奪公權2年；可上訴。

士林地檢署調查，34歲黃可宸負責管理士兵差假、育嬰留職停薪、購買年資、年資補繳等業務，因在外欠債，利用職務機會詐騙同袍。

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2020年6月7日，黃可宸傳LINE通知黃姓下士，以準備收取購買義務役轉任士官年資費用為藉口，騙對方匯款1萬8258元，再侵占入己。隔年8月，黃可宸明知同樣姓黃的女中士購買育嬰留職停薪年資費用應分別為2275元、4407元，卻謊稱是9360元、3997元，從中詐得4543元。

後來黃可宸明知一等兵補繳年資費為1651元或1659元，卻向彭、歐、蔡等7名一等兵謊稱，每人購買年資費用為2678元，7人誤信全部匯款，黃女成功從中詐取差額。

黃姓女中士還被查出，2021年11月11日利用國軍常用的通訊軟體「JUIKER」，通知黃姓下士要收取購買義務役轉任士官年資費用是6989元，再以相同理由向郭姓上士收取1萬9082元，接著侵占這兩筆款項。

最後一名被騙的是鐘姓上士，鐘被要求補繳年資利息，經陸續匯款1萬8989元、4988元、1萬5585元、3萬9562元到黃姓女中士的帳戶，才驚覺自己早已辦理並完成年資補繳，且根本沒有補繳年資利息這件事，決定向上通報。

黃姓女中士到案坦承因為積欠外債，以年資補繳等理由詐騙同袍。士檢偵結，依貪污治罪條例中「侵占職務上持有非公用私有財物罪」、「公務員利用職務上機會詐取財物罪」，將她起訴。

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