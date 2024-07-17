這麼巧？前男友老是陰魂不散 美OL車上發現GPS追蹤器

前男友如背後靈整天出現在身邊，美女OL果真在車上發現GPS！（情境照）

2024/07/17 08:48

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹呂姓男子與陳姓前女友分手後遭封鎖手機門號，竟展開瘋狂跟監；陳女不僅在車上、住處都收到信，後來發現呂男怎麼老是像背後靈一樣整天出現在身邊，檢查座車果真發現被安裝了GPS定位追蹤器；呂男被新竹地院依妨害秘密罪判刑。

法官調查，48歲的呂男與陳女曾為男女朋友，因故分手後，前年4、5月間再有聯繫，呂男為與陳女聯繫，竟於去年4月23日下午見陳女駕駛自小客車停放在新竹市北區民富街與少年街口，遂將其所書寫、包含要求見面、要求解除電話封鎖、並列出陳女臉書聯絡人等內容紙條數張，夾在小客車擋風玻璃上。

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因其電話號碼已遭陳女封鎖，呂男竟以其母親手機撥打給陳女。

去年5月3日呂男將所書寫、包含要求陳女解除電話封鎖與其聯絡等內容信件裝入信封，送至陳女位於新竹市住處大樓收發室。

事後呂男擅自進入陳女新竹市住處地下停車場，在她小客車下方安裝GPS定位系統。後來陳女發現遭跟蹤，察覺呂男總是出現在身旁，因而懷疑遭裝置追蹤器，經檢視後果然在車底發現GPS定位系統，因而報警偵辦。

法官審酌呂男不思以理性方式解決男女情感問題，以加裝GPS定位系統跟蹤騷擾告訴人，應予譴責，且迄今未見達成調解或取得諒解，最後依無故竊錄他人非公開活動罪，處拘役55日。

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