夫妻起口角！毛巾沾乙醚摀妻口鼻施暴 嘉義男收押

嘉義地檢署。（資料照）

2024/07/16 20:19

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣一名劉姓男子13日晚與妻子發生口角爭執，涉嫌趁妻子睡著後，以沾濕乙醚毛巾摀住妻子的口鼻，劉妻驚醒掙脫呼救，驚動同住家人而脫險；警消據報到場將劉男逮捕，依殺人未遂罪嫌移送嘉義地檢署，檢方當晚漏夜複訊，向嘉義地方法院聲請羈押禁見獲准。

檢警調查，33歲劉男與妻子育有一名1歲多兒子，因劉男在台中工作，小孩由劉男在嘉義的父母照顧，夫妻假日回嘉義看顧小孩。

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劉男本月13日與妻子因細故發生口角爭執後，趁妻子在房間睡覺，以沾濕的乙醚毛巾摀住妻子口鼻並施暴，劉妻驚醒、奮力掙脫後呼救，劉男父母聽到聲響察看，劉男才停手。

嘉義縣消防局獲報到場，發現劉妻有遭家暴情勢，轉報嘉義縣警方到場將劉男帶返所查辦，警詢後依殺人未遂罪嫌移送法辦。

嘉義地方法院表示，經訊問後，劉男坦承以沾乙醚毛巾摀住妻子口鼻，但否認有殺人未遂犯行，然而依劉妻證述案發過程，可見遭摀住口鼻時所受施力甚猛、持續時間非短，劉男辯稱僅有傷害之意尚屬可疑。

嘉義地院表示，依其他證人證述、劉妻傷勢照片及扣案證物，足認劉男涉犯刑法第271條第2項第1項之罪嫌疑重大，且劉男辯稱購買乙醚是要清潔用，打119報案時又謊稱夫妻吵架、太太喝乙醚等語，顯有掩飾犯行舉動，恐有勾串證詞或滅證之虞，且有反覆實施同一犯罪之虞，認有羈押原因與必要，應予羈押並禁止接見通信。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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