竹市衛生局前任女科長夥同商行負責人涉收賄1314萬 檢起訴3人

新竹地檢署今天偵結起訴衛生局前任食品藥物管理科科長夥同張姓男子聯手貪污案。（記者黃美珠攝）

2024/07/16 16:14

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹市政府衛生局食品藥物管理科鄭姓前任女科長被控涉嫌夥同張姓男子，幫忙13家廠商，以名下沒有資產的邱男為對象，偽造邱男及其出任人頭的商行為實際違規受罰業者，再用藏匿告發單等行為，幫實際違規業者免除罰款，鄭女和張男從中收賄1314萬2500元，新竹地檢署今天偵結，分依貪污治罪條例、偽造文書等罪嫌起訴在押的鄭女和張男，以及出任人頭的邱男3人。

針對本案之犯罪所得1314萬2500元，檢方另表示為確保日後執行，已向新竹地院聲請裁定扣押鄭女名下之不動產、第3人名下存款均獲准。而6名行賄業者則獲緩起訴處分，必須向公庫支付70萬元到150萬元不等。

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檢方起訴指出，鄭女在2017年3月中到2021年1月初，擔任新竹市政府衛生局科長，負責承辦及督導轄內食品、化粧品、藥物等違規案件裁罰等業務，張男和邱男則各自是新竹市某商行的實際和登記（人頭）負責人。

2020年2月到2021年1月期間，有13家違規廠商所製作且在報紙、網路媒體、電視台等託播刊登的產品廣告，因內容誇大不實被民眾檢舉或被其他衛生單位監錄到，有違食品安全衛生管理法、藥事法、化粧品衛生安全管理法、健康食品管理法等共1190件。

起訴書指出，鄭女本應依法裁罰，卻夥同張男用變更登記地或移轉管轄取得管轄權等方式，由張男指示部分廠商把公司登記地址移到新竹市，或交代部分廠商接獲其他縣市通知被監控到違規廣告時，用陳述書偽稱違規廣告都是邱男或其員工所刊登，讓其他縣市把違規廣告案移交給新竹市衛生局管轄，再由鄭女利用職權承辦。

張女取得案件後利用邱男名下沒有財產，偽填邱男或他當人頭的商行是受裁罰人，讓違規案的行政裁處書或相關公文全都算到邱男或商行頭上。

鄭女另也利用自己熟悉市府公文發送流程，造成裁處公文書沒有合法送達給邱男、也沒有在衛生局實際錄案列管，以此隱匿369件，使案件罹於裁處時效，來幫違規廠商逃避裁罰。

起訴書還指出，鄭女還用「視同已裁處在案」，把750件違規廣告但沒有重複裁處的案件，用故意曲解事實來應罰不罰。少部分甚至她擅自就決行，以「逕予結案」來幫業者逃避罰款。

檢方指出，鄭女隱匿前述不發的行政裁處書或逕自結案的公文，私下交給張男，由張男以1案2萬元或1萬元的代價，向實際違規廠商索賄，總共收賄1314萬2500元，其中鄭女分得442萬元。

此外，張男和邱男是前述涉案商行的實際跟人頭負責人，2人偽造2020和2021年間，另有邱姓男子等11人在這家商行任職且支薪，偽造各種所得扣繳暨免扣繳憑單，登載這11人領取了280萬元的薪資，都另涉嫌行使業務登載不實文書罪嫌。

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