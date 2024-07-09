衛福部立2醫院爆採購弊案 2醫生涉收賄二審認罪獲緩刑

高等法院台中分院二審今改判，撤銷一審判決，周欣霈與林紋旭皆獲緩刑。（資料照）

2024/07/09 20:45

〔記者許國楨／台中報導〕前衛生福利部彰化醫院泌尿科主任周欣霈，與南投醫院泌尿科主治醫師林紋旭，以每次採購1組衛材可獲得3萬至5萬元的代價，放水給得標廠商，各收賄190萬餘元及6萬餘元，一審認定涉犯貪污罪各判9年、3年10月，台中高分院二審今改判，撤銷一審判決，周改判2年徒刑、緩刑5年，林改判1年9月徒刑、緩刑3年。

檢方調查，周欣霈從2008年起擔任衛生福利部彰化醫院泌尿科主任與主治醫師，林紋旭是衛福部南投醫院泌尿科主治醫師，彰化醫院與南投醫院，2010年起各有「綠光雷射」等醫療器材採購，擔任守恆健康事業公司董事長的蘇世寬，遂透過管道找上周欣霈與林紋旭，只要守恆健康事業公司得標，每一組醫療器材將各給周、林2人各3萬至5萬元，

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經查，彰化醫院辦理「雷射明鏡綠光雷射系統傳輸裝置」，周欣霈當泌尿科主任綁定特定規格招標，讓蘇的公司得標，南投醫院辦「泌尿科衛材採購案」，林紋旭也涉嫌和健康公司合議，在公司得標後行收賄，檢方查出周收賄190萬餘元，林收賄6萬元，在2016年間依貪污收賄罪嫌起訴兩人。

全案一審時，2人否認犯案，周欣霈宣稱，這是廠商依慣例給的醫學研究金或回饋金，非收賄，林則辯稱6萬元是「技術費」，也主動繳回賄款，一審法官認定涉犯貪污罪，判周9年、褫奪公權9年；林3年10月、褫奪公權4年，其餘業者分別判處1年至拘役100天。

全案上訴二審，台中高分院合議庭認為，周、林為公立醫院醫師，本應廉潔自守以維護公務執行純正，竟對於職務上行為收受賄賂，損及醫界聲譽，審理時則坦承犯行，周繳交全部所得財物，林則於偵查中已繳交全部所得財物，業者等6人在二審亦坦承犯行，本案被告適用《刑事妥速審判法》第7條減刑規定。

合議庭考量，周、林並無犯罪前科，以往在醫師工作上均盡職認真，獲得病患肯定，經偵審程序及科刑教訓，當能知所警惕，應無再犯之虞，且均符合緩刑的要件，今天撤銷原判，改判周有期徒刑2年，緩刑5年，判決確定起6個月內向公庫支付2百萬元，褫奪公權3年，林1年9月徒刑、緩刑3年、公益捐30萬元、褫奪公權2年。

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