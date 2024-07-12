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收賄夾帶手機、菸酒給受刑人 北監2管理員撤職、停止任用2年

台北監獄5名管理員涉替收容人夾帶洋酒等違禁品，其中1人還收賄，2人均被懲戒法院判決撤職、停止任用2年。（資料照）

台北監獄5名管理員涉替收容人夾帶洋酒等違禁品，其中1人還收賄，2人均被懲戒法院判決撤職、停止任用2年。（資料照）

2024/07/12 16:50

〔記者楊國文／台北報導〕台北監獄李姓、黃姓管理員被控分別替北監收容人夾帶金門高梁酒、白蘭地洋酒、行動電話，或為受刑人健身方便，夾帶高蛋白粉入監，李員甚至收賄，2人分別被依貪污治罪條例的違背職務收賄、圖利罪等罪起訴，法務部認定2人情節重大，均移送懲戒；懲戒法院認定李員2人破壞監所教化功能，嚴重影響政府信譽，均予撤職、停止任用2年。可上訴。

判決指出，李員、黃員均從2019年7月起擔任台北監獄，負責監獄的戒備、受刑人的飲食、衣著、臥具、用品分給、保管、接見、發受書信及送入物品處理等事項，但查獲李員、黃員有多項違失事實。

北監發現，李員2022年6月到12月間，應北監黃姓收容人囑託，夾帶新樂園香菸共80條、金門高粱分裝成600CC寶特瓶10瓶、VSOP干邑白蘭地寶特瓶裝2瓶、行動電話2支及數種小型3C產品入監，置放於義一舍門衛的視同作業收容人座位下方置物箱內，交予黃姓受刑人，並收賄28萬多元。

北監也查出，黃員受許姓受刑人指示，從2022年9月20日前某日到同年11、12月間，黃員將小包裝高蛋白粉2盒計60包（5000元），分次夾帶進入監舍，放置主管桌附近廁所旁塑膠桶內，由許姓受刑人取走，並利用相同方式陸續夾帶5台MP5（每台1131元）、5張128GB記憶卡（每張732元），讓許男取得相關物品的不法利益1萬4315元。

另外，黃員於2022年11月間，替李姓收受人夾帶識別證套及原子筆入監並交付，又在2023年農曆年後某日，利用夜間值勤期間將李姓受刑人家屬預先購買的MP5、記憶卡、識別證套及原子筆（價格5044元）交予李，使李取得不法利益5044元。黃員另於2023年1月初，應高姓男子囑託，為其購買128G記憶卡4張、2張256G記憶卡（價格共約1398元），利用黃員夜間值勤巡房時，將記憶卡以衛生紙包裹，從舍房瞻視孔交給高男，使高取得不法利益1398元。

經桃園地檢署偵查後，分別依違背職務收賄罪、對於主管事務圖利罪，將李員、黃員聲押禁見獲准，去年7月將李員2人起訴。經桃院審理後，裁准均以10萬元交保候傳。

法務部認為李員、黃員涉收賄、圖利等罪嫌重大，有懲戒必要，將2人移送懲戒法院審理。審理時，李員2人並未出庭或以書面答辯。

懲戒法院認定，李員、黃員違失等犯行，均觸犯公務員服務法第7條規定，亦違反公務員懲戒法第2條規定，均減損公眾對監所管理員職位的尊重、信賴，影響矯正機關管理作業、秩序，破壞監所教化功能，而嚴重影響政府信譽，並考量李員已自動繳交犯罪所得28萬多元，將李員、黃員均予撤職，並停止任用2年。

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