平日低調躲通緝 想看剛出生兒子飛車違規被警逮

于男遇盤查不斷求饒。（警方提供）

2024/07/16 11:52

〔記者許國楨／台中報導〕台中于姓男子因涉多起詐欺案判刑遭通緝，平日深居簡出逃避查緝，前天因為兒子剛出生，顧不得身分敏感跳上機車飛奔趕赴醫院，結果途中因違規被巡邏員警攔下時，先是假意配合隨即拔腿狂奔，仍被追捕到案，通緝身分隨之露餡解送歸案，他則沮喪說，這下出來兒子快3歲，悔不當初。

台中市第一分局大誠所分駐所員警張瑋恩、林冠賢，當天巡經中華路與太平路口，見30歲于男騎車速度飛快，且轉彎時未打方向燈趨前盤查，此時于男見警方靠近神情緊張，不斷請求讓其先趕往醫院探望太太及剛出生的幼兒，張、林2員見于男行為詭異不敢大意，示意于男勿輕舉妄動。

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未料于男假意配合抽菸壓驚時，竟趁隙拔腿狂奔逃離現場，員警見狀沿後一路追趕，所幸將于男逼入工地內死角，成功逮人，經查，于男因涉及多起詐欺案遭台中地檢及台中地院通緝，其中還有案被判刑確定，須入獄服刑3年，他平時低調行事，深居簡出籍此逃避查緝。

但他當天深怕看不到自己剛出生的小孩，遂鋌而走險騎車飛奔欲趕往醫院探望，卻因交通違規被兩位鷹眼警鎖定，全案詢後移送台中地檢署偵辦並解送歸案。

第一分局呼籲，逃避法律責任並不能讓本身應負的罪責從此脫鉤，法網恢恢，疏而不漏，犯下的錯誤就應面對法律的制裁，另鼓勵民眾若發現可疑份子或不法情事時，請立即向鄰近派出所報案，警方必定嚴查速辦，維護良好社會治安。

于男假意配合隨即拔腿狂奔。（警方提供）

于男逃到工地死角被員警追捕到案。（警方提供）

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