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7/15 威力彩頭獎摃龜！今彩539頭獎開4注 獎落雙北、屏東

15日開獎的第113000057期威力彩頭獎摃龜；第113000169期今彩539頭獎開出4注。（台彩提供；本報合成）

15日開獎的第113000057期威力彩頭獎摃龜；第113000169期今彩539頭獎開出4注。（台彩提供；本報合成）

2024/07/15 22:19

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕7月15日開獎的第113000057期威力彩頭獎摃龜；第113000169期今彩539頭獎開出4注，由台北市中正區南昌路二段128號「雙立發彩券行」、新北市新莊區中正路929巷22號1樓「大众發投注站」、新北市板橋區莒光路1號1樓「贏滿滿彩券行」、屏東縣東港鎮福德里延平路133號「旺德福公益彩券」開出，每注可得600萬元。

第113000057期威力彩中獎號碼為「第一區：01、04、11、19、25、33。第二區：02」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共8注中獎，每注可得15萬元；肆獎共69注中獎，每注可得2萬元；伍獎共281注中獎，每注可得4000元；陸獎共1704注中獎，每注可得800元；柒獎共3932注中獎，每注可得400元；捌獎共2萬804注中獎，每注可得200元；玖獎共2萬2619注中獎，每注可得100元；普獎共4萬3597注中獎，每注可得100元。

第113000169期今彩539中獎號碼為「01、19、22、25、37」，頭獎4注中獎，每注可得600萬元；貳獎共158注中獎，每注可得2萬元；參獎共5989注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬1280注中獎，每注可得50元。

第113000169期39樂合彩中獎號碼為「01、19、22、25、37」，四合共24注中獎，每注可得21萬2500元；三合共215注中獎，每注可得1萬1250元；二合共7183注中獎，每注可得1125元。

第113000169期3星彩中獎號碼為「761」，壹獎共54注中獎，每注可得5000元。

第113000169期4星彩中獎號碼為「6938」，壹獎共11注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

威力彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎號碼。（擷取自台彩官網）

威力彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎號碼。（擷取自台彩官網）

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