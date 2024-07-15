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怎麼開的？轎車開上高雄鳳山綠園道 警方將開罰

民眾直擊轎車開上鳳山綠園道行駛，拍下影音直呼「誇張！怎麼開上去的？」（擷取自社會事新聞影音）

民眾直擊轎車開上鳳山綠園道行駛，拍下影音直呼「誇張！怎麼開上去的？」（擷取自社會事新聞影音）

2024/07/15 11:50

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市鳳山綠園道常有民眾違規騎車行駛，網路今流傳甚至有輛轎車違規通行；鳳山警方今表示，汽車駕駛人駕車行駛人行道，違反道路交通管理處罰條例，可處600元至1800元罰鍰，如接獲民眾報案將依法開罰，加強巡邏及取締，並函請公園處進行交通阻隔工程，以防止汽機車進入；公園處將視狀況評估辦理。

高雄綠園道經常有民眾違規騎機車行駛，網路今流傳1輛轎車也誇張開上鳳山綠園道，自鳳山區博愛、經武路口進入綠園道，路過北門里彩虹社區，行駛至博愛、鳳松路口，才從綠園道下到平面道路，整個過程被民眾拍下，今PO上「社會事新聞影音」，民眾直呼誇張！怎麼開上去的？

鳳山警方今檢視影片表示，民眾違反道路交通管理處罰條例第45條1項6款「汽車駕駛人駕車行駛人行道」，可處600元至1800元罰鍰，如接獲民眾報案將依法開罰，警方已責請轄區派出所加強該路段巡邏及取締，並將函請公園處進行交通阻隔工程，以防止汽機車進入。

根據統計，鳳山警方取締駕駛人駕車行駛綠園道，去年取缔47件，今年上半年取缔20件，都是機車違規，各開罰600元，總計開罰40200元，警方呼籲民眾駕車應確實遵守交通規則，以免危害自身及其他用路人之行車安全。

公園處表示，綠園道為園道用地，屬於道路性質，依市府分工由公園處負責場域植栽及硬體設施維護，汽機車違規進入則由警察局依規定卓處；另設置車阻阻擋汽車乙案，將視狀況評估辦理，公園處說明綠園道規劃以行人及自行車休憩使用，禁止汽機車進入，呼籲民眾遵守規定勿騎乘汽機車進入，以確保休憩民眾安全，並共同維護綠園道設施及環境。

民眾直擊轎車開上鳳山綠園道行駛，拍下影音直呼「誇張！怎麼開上去的？」（擷取自社會事新聞影音）

民眾直擊轎車開上鳳山綠園道行駛，拍下影音直呼「誇張！怎麼開上去的？」（擷取自社會事新聞影音）

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