失聯移工當保母顧三月嬰 疑過度搖晃害顱內出血判刑

失聯移工當保母，三月女嬰顱內出血重傷罪判刑。（記者蔡彰盛攝）

2024/07/14 16:49

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕印尼籍失聯移工咪亞妮在新竹縣租屋處，同時替其他印尼同鄉照顧多名孩子，其中一名3個多月的新生女嬰被她照顧幾天後，就癱軟送醫，赫然發現顱內出血需以呼吸器維持生命，檢方調查疑因過度搖晃造成，新竹地院依過失致人重傷罪判刑4月。

法官調查，咪亞妮係印尼籍人，109年10月以移工居留事由核准來台，隔年6月起行方不明，失聯期間承租位於新竹縣從事專職保母工作，為印尼籍同鄉提供照顧嬰幼兒托育服務並收取費用。

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另名印尼籍失聯移工為外出工作，自112年3月起委由咪亞妮全日照顧嬰孩。咪亞妮明知孩子是出生未滿4個月新生兒，腦部發育尚未完全，若遭外力不當搖晃易造成顱部嚴重傷害，照顧幾天後在租屋處不慎搖晃孩子，致新生兒雙側硬腦膜下出血、雙側蜘蛛網膜下腔出血、雙側視網膜下出血。

去年3月25日發現嬰兒吐奶後癱軟無力異狀，送醫入住加護病房，因生命徵象不穩定，意識狀況及臨床神經學症狀均不正常，須接受氣管內管插管與呼吸器，已達難治重傷程度。

咪亞妮則說女嬰不太靈活、反應非常慢，比一般小孩愛哭，必須抱著才比較不會哭。她整天幾乎都抱著，包括煮飯、出門，可能是在照顧過程中不小心搖晃過大，但絕對沒有故意大力搖晃，一發現女嬰不對勁，顧不得自己是失聯移工的身分，仍然馬上送醫急救。後來才知女嬰常會抽搐，有癲癇症狀，女嬰生母表示沒有要提告，認為保母也是不小心造成的。

法官審酌被告明知女嬰是新生兒，竟疏未做好防護措施，不慎過度搖晃，導致女嬰受有雙側硬腦膜下出血等重傷害，致使年幼女嬰身心遭受莫大痛苦，然而被告是在同時照顧同鄉所託付多名嬰幼兒時所發生，且須面對其內心自我心理譴責，加上女嬰生母已明白表示不提出告訴、不願追究責任，最後依過失致人重傷判刑4月、緩刑2年。

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