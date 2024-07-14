台中輕航機摔機新加坡女乘客墜地傷 運安會明討論是否立案調查

台中烏日「旺偉飛行休閒俱樂部」1日發生摔機事故，導致一名飛行教官和搭乘體驗的新加坡女乘客受傷。（擷取自「旺偉飛行休閒俱樂部」粉絲專頁，圖非當天事故輕航機）

2024/07/14 13:47

〔記者陳建志／台中報導〕台中市烏日區「旺偉飛行休閒俱樂部」1日發生一起摔機事故，導致一名飛行教官和一名前來體驗的新加坡女乘客，從約2層樓的高度墜地，女乘客出現腰部骨頭疼痛，所幸送醫無大礙，已經返回新加坡，據了解「國家運輸安全調查委員會」（運安會）15日將開會討論是否立案調查；業者今天則強調，當天是遇上少見瞬間強風造成摔機，非人為因素，一切靜待運安會調查。

位於台中烏日的「旺偉飛行休閒俱樂部」，其網站上介紹，俱樂部是由一群中華民國航空空軍退役飛行員，成立台灣中部唯一合法的專業輕航機飛行場地。盼以過來人的親身經驗，幫助有心飛向天際的有志之士一圓飛行夢。

請繼續往下閱讀...

不過傳出俱樂部一架Savannah的輕航機，本月1月搭載一名女乘客飛行時，卻發生摔機意外，造成飛行教官和搭乘的女乘客，從約2層樓的高度墜地，女乘客出現腰部骨頭疼痛送醫，所幸並無大礙。

轄區烏日分局表示，當天並未接獲報案，不清楚摔機的過程。運安會則已派員前往旺偉了解狀況，明天（15日）將召開會議討論是否立案調查。

記者今天致電「旺偉飛行休閒俱樂部」，業者表示，當天碰到少見瞬間的強風，才導致摔機意外，並非人為操作不當，強調該名新加坡籍女乘客，經詳細檢查並無大礙已經返國，後續只要進行復健，已提供該名婦人最好的醫療協助，並給予賠償，至於飛行教官並則大礙，一切交由運安會調查。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法