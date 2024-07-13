潮州男無照騎車罰單17萬 監理站亮屏東駕訓班特有加碼輔導考照

機車駕訓班。（屏東監理站提供）

2024/07/13 23:14

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潮州男無照騎車罰款累計17萬 從國中就違規

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣潮州鎮有個19歲青年14歲以來多次無照騎機車，罰款累積17萬多元，爸爸繳都繳不完，在地方引起熱議。屏東監理站指出，為提升駕駛觀念，暑期祭出駕訓班考照補助，屏東有獨步全台、由代檢業者贊助的500元，歡迎多多參加駕駛訓班的機車駕駛訓練計畫。

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「好康要報名駕訓班才有！」屏東監理站說，交通部的機車駕駛訓練計畫7月11日到10月底，到屏東縣的普通重型機車駕訓班參加駕駛訓練，10月31日前考取駕照就可獲得交通部的專案補助，每名學員1300元。

除了中央補助，屏東還有獨有「加碼」，屏東監理站長羅振瑞說，屏東縣政府加碼補助500元，最特別的是屏東代檢業者也加碼500元，共補助2300元，以法定駕訓班學費收費2800元到3700元而言，負擔減低，卻能習得上路最需要的知識與經驗，補助數量有限，請把握機會，一起提升道路交通安全。

屏東監理站指出，經機車駕駛訓練計畫統計，參訓者較未受訓者違規風險降低56％，肇事風險降低35％，顯見機車駕訓制度的成效，課程中由專業團隊製作統一學科教材，包含6小時的汽車構造、交通法規及駕駛道德課程，並融入防禦駕駛觀念，上路前就能獲得最完善交通安全觀念，保障行車安全，需要民眾可洽縣內合格駕訓班報名。

這名19歲青年多次無照騎車，5年來違規足跡遍及屏東、內埔及潮州及崁頂等鄉鎮市，累積罰款達17萬多元，父親日前到行政執行署付清11萬多元罰款，但仍有6萬多元罰單在監理站未繳，疑似因此仍無法考照，引起地方熱議。對此，屏東監理站回應，只要有罰款辦理分期且正常繳納，就能報名參加考取執照。無照駕駛從用路風險或荷包兩個角度都如同不定時炸彈，聽聞該案後，下週一會和這名青年聯繫，希望輔導他進駕訓班學習，增加對交通法規的認識，且同樣能領取補助。

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