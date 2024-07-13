潮州男無照騎車罰款累計17萬 從國中就違規

青年數度無照駕駛。（警方提供）

2024/07/13 15:35

〔記者陳彥廷／屏東報導〕法務部屏東執行分署昨天披露，潮州鎮1名現年19歲青年因為多年來不斷無照駕駛機車，罰款17萬多元是讓父親繳費都繳不完，今天潮州警方清查，發現他早在14歲還是國中生時，就已被查獲無照駕駛行為，今年已19歲的他至今仍不去考駕照，且重點是上路還不戴安全帽，附近曾目睹其騎車的居民驚訝其竟無駕駛，並無奈稱「不戴安全帽警察不抓你抓誰？」屏東監理站則回應，只要有罰款辦理分期且正常繳納，就能報名參加考照。

這名現年19歲的青年，其「違規駕駛」經驗至少從14歲就開始，但年歲漸長罰款金額增加，沒有駕照卻是至今如一，據潮州警方清查，該名青年今年4月又因不戴安全帽騎車上路遭警方攔下，由於去年道路交通管理處罰條例修正後5年內二犯無照騎車者，加重處罰鍰2萬4000元，因此這名青年又吃大罰單。

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法務部屏東執行分署昨天披露該名青年無照騎車、交通違規就被開了10幾張罰單，累計罰款17萬餘元，移送法務部屏東執行分署執行就有11萬餘元，還有6萬多元的罰單還沒函送，他光是高額罰單就有7張9000元罰單及2張2萬4000元罰單，加上其他交通違規，累計欠費11萬餘元的案件陸續被移送到法務部行政執行署屏東分署執行，最近這名青年的父親原已帶著11萬餘元現金到分署幫他繳納全部欠款，希望未來就不會再發生無照駕駛的情形。

未料，執行人員電話最近聯繫該青年的父親，並關心他的近況及是否考過駕照，但其父無奈的指出，原本要繳清，就是希望移送到分署的案件繳清後，兒子能趕快去考照，不要再接到罰單，但兒子至今仍未去考照，是因除了執行分署外，在監理站還有6萬餘元的無照罰單未繳以致無法考照。

警方表示，據紀錄，該名青年早在未成年的14歲、還是國中生時就有無照駕駛的前例，但至今已經19歲，卻依然在今年4月查獲其又未戴安全帽進而開罰無照駕駛，當天該名青年疑似因為參加廟會遶境而未戴安全帽，雖然自述是為「逗鬧熱」才沒戴，但他也透露「正要考照」，顯然是有在準備。

警方指出，該名青年在屏東市、內埔、潮州甚至崁頂等處都有開單紀錄，顯然出沒範圍廣，但在潮州鎮內就被開罰10多張，讓爸爸繳費都繳不完，監理站則指出，只要有辦理分期且正常繳納，就能報名參加考照，希望義務人能早日考取駕照，不要再有案件移送執行。

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