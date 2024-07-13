綁架同鄉勒贖5億越南盾 2人起訴其餘共犯仍在逃

桃園地檢署因擄人勒贖案件，將越南籍來姓男子、黃姓女子提起公訴。（記者周敏鴻攝）

2024/07/13 13:40

〔記者周敏鴻／桃園報導〕越南籍來姓男子、黃姓女子誤認同鄉劉姓男子家境優渥，1月間設局接近劉男，等劉男卸下心防被約出，來男就率同3名越南籍男子將劉男強押上車到中壢區1處公寓囚禁，期間來男等人以劉男與他人配偶有染，要求劉男賠償5億越南盾（約新台幣64萬元）未果，就跨海打視訊電話要求劉母支付2600萬越南盾、約為新台幣3萬4000元，劉男才被釋放，警方獲報後逮捕來男與黃女，2人已因擄人勒贖罪嫌被起訴，其餘共犯則仍在逃。

檢方調查，來男（27歲）、黃女（23歲）1月間鎖定劉男為目標後，先由黃女透過網路臉書與劉男聯繫，數天後來男研判劉男已卸下心防，就指示黃女1月21日約劉男到新屋區碰面，劉男準時赴約，隨即被來男率同3名越南籍男子，將劉男強押上車，過程中劉男抵抗，被一夥人用安全帽毆打，致劉男右眼球鈍傷。

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劉男之後被帶往中壢區1處公寓囚禁，由來男等人輪流看守，過程中1名越南籍男子還以劉男與他人配偶有染為由，要劉男賠償5億越南盾，但劉男無力支付，一夥人就動歪腦筋到劉母身上，拿著劉男手機跨海打視訊電話給劉母，劉母憂心劉男人身安全，緊急匯款2600萬越南盾到來男等人指定的越南金融機構帳戶，1月24日凌晨，一夥人才載著劉男到楊梅區1處土地公廟附近釋放。

劉男獲釋後報警，警方循線追查，逮回來男與黃女，至於其他共犯仍在逃，桃園地檢署今天（13日）偵結，已因擄人勒贖案件，將來男與黃女提起公訴，其中來男目前收押中。

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