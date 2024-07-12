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幾分鐘輸掉上萬！ 雄警攻堅賭博電玩店帶回110人

高雄警方搜索會員制的賭博電玩店，店內近百名賭客全被帶回。（民眾提供）

高雄警方搜索會員制的賭博電玩店，店內近百名賭客全被帶回。（民眾提供）

2024/07/12 20:44

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市鼓山區九路四路一家電子遊藝場被檢舉涉及賭博，高雄警方10日晚間前往搜索，現場查扣73台電玩機台、200多萬元賭金，並帶回負責人趙男（42歲）、工作人員和賭客多達110人。

據了解，這家電子遊藝場涉嫌以賭博方式，讓賭客直接將現金插入機台換成積分對賭，機台形式包括俄羅斯轉盤、德州撲克、777拉霸機等多種玩法，把玩結束由賭客向店員兌換現金，由於輸贏相當大，有民眾入內把玩機台，短短數分鐘就輸了上萬元，甚至沉迷玩到傾家蕩產。

鼓山分局偵查隊指出，警方獲報後長期蒐證，發現店家為躲避查緝，採會員制嚴格控管人員進出，須於店門口確認會員身分才可放行入內，且新會員亦需經舊會員介紹，及身分查核無異狀才可加入。

高市警察局督察室靖紀小組與鼓山分局經情搜後，報請高雄地檢署檢察官指揮偵辦，10日見時機成熟發動搜索行動，正好當天也遇上店家正舉辦年中慶活動，現場聚集98名賭客，另包括趙男等12名員工，一舉帶回110人，同時查扣電玩遊藝機台77台、IC版等證物並查扣賭金200多萬元，全案以賭博罪移送高雄地檢署偵辦。

警方帶回趙姓負責人等12名員工，及98名賭客。（民眾提供）

警方帶回趙姓負責人等12名員工，及98名賭客。（民眾提供）

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