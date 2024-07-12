宜蘭礁溪協天廟主委鬧雙包將改選 合法主委提告舊派偽造文書

協天廟合法主委吳宏昱（左3）及廟方團隊在律師王清白（右3）陪同下按鈴申告，控簡蒼明偽造文書。（記者王峻祺攝）

2024/07/12 11:11

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭礁溪協天廟第13屆主委鬧雙包，雙方對簿公堂，最高法院今年3月裁定，新任主委吳宏昱取得合法性，未料舊派另選出的主委簡蒼明，近日對外發文將辦改選，引發吳宏昱不滿，今早會同律師赴宜蘭地檢署按鈴申告「偽造文書」。簡蒼明回應，改選一切都按程序走。縣府則說，目前僅認可吳宏昱為廟方合法組織。

礁溪協天廟供奉關聖帝君，200多年來香火鼎盛，是當地信仰中心，每年香油錢高達新台幣1億元，2020年主委鬧雙包，新舊兩派打官司，新任主委吳宏昱今年3月取得法院合法認證，縣府民政處也受理核備相關公文，由於4年任期屆滿主委將改選，簡蒼明先發制人，以第13屆主委名義對外發文要辦選舉。

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主委吳宏昱說，簡蒼明非合法主委，卻以主委自居，明知無權代表廟方對外發文，也不能使用廟印，仍在4月8日以廟方名義「偽造」發文召開第9次會員大會，還公告將舉行第14屆主委選舉。

他說，協天廟依法改選，當選的新管理團隊卻無法順利全面接管，引起各界關注，為避免影響信徒權益，迫於無奈只能尋求法律途徑解決爭議，8月10至12日將進行合法改選，已報備縣府並獲同意，希望下屆能選出更好的主委，「是自己這4年努力不夠！」

吳宏昱委任律師王清白說，簡蒼明偽造發文，並擅自使用廟印於決算書上，且對外公告將改選，盜用、偽造協天廟的印文，已涉犯偽造文書罪，縣府日前曾邀簡協商勸阻但遭拒，為遏止偽造文書等行為混亂信徒而提告。

「我們辦我們的！」簡蒼明回應，信徒會員目前有500多人，每月香油錢均按規存進銀行並報備縣府，只是縣府不受理，改選已訂於7月15日，都會按照組織章程規定通知及程序辦理。

宜蘭縣府民政處長張謙祥回應，原則上1個宮廟就是1個組織，縣府依規核發寺廟登記證給吳宏昱，是縣府及法院認可的合法組織，一切依法行政，備查核准均依吳宏昱為主，簡蒼明部分不會給過，希望雙方能持續溝通恢復和諧，讓協天廟繼續發揚光大。

礁溪協天廟供奉關聖帝君，每年香油錢高達新台幣1億元，2020年主委鬧雙包，新舊兩派打官司，新任主委吳宏昱今年3月取得法院合法認證。（資料照）

舊派另選出的協天廟主委簡蒼明，近日對外發文將辦改選，引發合法主委吳宏昱不滿，今早會同律師赴宜蘭地檢署按鈴申告「偽造文書」。（記者王峻祺攝）

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