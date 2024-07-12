詐欺線上水房幕後2首腦被逮收押 查扣瑪莎拉蒂、賓士名車

調查局新北處破獲詐欺線上水房，擒獲2名首腦，並扣押劉男的瑪莎拉蒂型號Q4跑車（圖右）及林女的賓士C350房車（左）等犯罪所得。（調查局提供）

2024/07/12 10:35

〔記者王定傳／新北報導〕新北市調查處主動發掘電信詐欺線上水房及幕後首腦線索，相關被害人逾141人次，詐騙不法所得高達8500萬元，經報請基隆地檢署指揮，並與新北市政府警察局金山分局組成專案組，今年6月分別在桃園機場及基隆市拘提劉姓男子及林姓女子2名水房首腦，查扣作案電腦等犯罪工具，並扣押劉男的瑪莎拉蒂型號Q4跑車及林女的賓士C350房車等犯罪所得各1輛。

基隆地檢署事後亦成功將劉、林2名主嫌聲請羈押獲准，其餘郭姓及胡姓共犯分別以20萬元及10萬元交保。

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本案起因於，新北市調查處於去年破獲電信詐欺機房案，從蒐獲證據中抽絲剝繭，發現兩座電信詐欺線上水房配合洗錢，並查知劉男及林女分別是兩座線上水房首腦。

檢調調查，2人於Telegram通訊軟體等平台上開設不同詐欺線上水房，架設「控人群組（人頭戶）」或「控車群組（提款車手）」，並出資設立控點集中管理人頭，透過通訊軟體指示詐欺水房集團成員配合及協助不同詐欺機房收受詐騙款項，從事洗錢。

其中，劉男自2022年起設立電信詐欺線上水房，並透過胡姓女友等人，協助尋覓人頭開立人頭帳戶，人頭帳戶後雖屢遭查獲，劉男仍利用網路隱身幕後遙控，躲藏於台中市，今年6月6日搭機潛逃柬埔寨時，由專案組成員協請桃園市調查處於機場海關順利攔截。

林女與其母郭姓婦人在基隆市等地蒐集銀行人頭帳戶，利用手機及通訊軟體遠端操控人頭，配合逃亡柬埔寨從事電信詐欺的洪姓通緝犯前夫從事詐騙，專案組6月6日搜索林女住所時，除發現點鈔機等犯罪工具，並查獲數名毒蟲、數百公克K他命粉末及吸食器，及詐欺集團疑使用暴力限制人頭行動。

新北處指出，隨著虛擬貨幣已成為主要洗錢工具，犯罪集團為躲避查緝及便於洗錢，逐漸廢棄傳統經營實體水房模式，而改採「線上水房」，犯嫌使用單一手機，即可藉不同帳號或暱稱，單線聯絡、控制人頭戶，在線上交易虛擬貨幣轉出境外隱匿，然專案組善用科技偵查工具，迅速查明主嫌身分及行蹤，終得破獲線上水房。

法務部調查局人員在機場拘提劉男。（調查局提供）

法務部調查局人員在機場拘提劉男。（調查局提供）

調查局人員前往林女住家搜索。（調查局提供）

調查局人員在林女住家搜索現場，發現毒品K他命171.7公克。（調查局提供）

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