台東天聖宮火劫！廟方稱龍王捨身護壇、鎮殿「東海媽」顯靈無損

天聖宮火燒大殿，鎮殿媽祖無損。（記者黃明堂翻攝）

2024/07/12 10:18

〔記者黃明堂／台東報導〕台東市知名廟宇「東海龍門天聖宮」今天凌晨1點多火燒大殿，消防局疏散2樓膳房15名香客，無人傷亡，部分神像被燻黑，但鎮殿媽祖毫髮無損。廟方說明火警過程，並強調「鎮殿龍王」捨身護壇，有部分傷損，但鎮殿媽祖及開基媽祖金身均安，威靈聖在！

天聖宮在台東是知名廟宇，昨天是農曆6月6日天貺節，廟方舉辦「開天門」法會，但今天凌晨1點多就火燒大殿，疑從媽祖前方右側燭台開始，燃燒面積15平方公尺，消防局已封鎖現場，將進行火調。

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火燒天聖宮引起信徒關切，台東市長陳銘風今天早上也到場慰問。他說天聖宮是地方重要廟宇，常做發放便當等善事，待火調結束後，廟方會開始修復，希望各界幫忙。

宮主陳柔嫻感謝各界及各宮廟的關心，至於火警原因，很可能是蠟燭引起，因為辦法會，需要的蠟燭很多，因為量不夠，所以有些蠟燭是首次採購，對它的品質不是很熟悉。

廟方指出，於11日晚間辦理開天門天貺納福添運法會，在主法高功將信眾祈願捎上天聽、法會諸事圓滿後，於12日清晨忽因某柱祈點之蠟燭品質不良，引發案桌祝融之災，導致連鎖反應、火勢竄起延燒；幸因住廟師兄巡視、立刻通報消防隊處理得宜，把災損降到最低，疏散得宜，人員皆平安。

廟方說，待火勢撲滅、消防人員帶領廟方人員進入現場查看內部況狀時，發現鎮殿龍王捨身護壇，有部分傷損，其餘聖尊金身，大致無恙。開基媽祖、鎮殿三媽，竟然毫髮無傷，令大家嘖嘖稱奇，東海媽威靈聖在。宮主陳柔嫻說，在深夜大家都入睡、放鬆警戒之際，如果不是因為神明保佑，後果恐怕難以預估。

陳柔嫻說，天聖宮第一次遇火吻，感謝大家深夜紛沓而至關心，更感恩警義消和相關單位第一時間趕到、迅速滅火，讓天聖宮道場沒有受到太大的災殃；目前部份案桌燒成炭，牆壁燻黑需重新粉刷，需要災後重建，廟體主結構都沒有任何波及。

天聖宮火燒大殿，部分神像燻黑。（記者黃明堂翻攝）

台東市東海龍門天聖宮今天凌晨火燒大殿。（記者黃明堂攝）

天聖宮認為是誤用劣質蠟蠋導至火災。（記者黃明堂翻攝）

天聖宮火燒大殿，消防人員拉水線灌救。（記者黃明堂攝）

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