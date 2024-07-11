前警大校長陳檡文未報備88會館聚餐 被記過提告逆轉勝

前警大校長陳檡文（圖）出入88會館與林秉文聚餐，被記小過；北高行認為這次記過已超過5年時效，今判決撤銷。（資料照）

2024/07/11 18:59

〔記者溫于德／台北報導〕中央警察大學校長陳檡文被踢爆，7年前擔任警政委員時，曾與綽號「鱸鰻」的前角頭老大林秉文等人，一同到台北市信義區「88會館」私人招待所餐敘。陳被記小過1次後申請退休，然陳並不認爲自己應該被記過，決定提告。台北高等行政法院指，此記過已超過事發5年內懲處時效，今判決撤銷。

陳檡文於2022年11月初被爆，2017年8月24日，曾到88會館私人招待所，與前角頭老大林秉文等人餐敘。當時陳回應，當年受命蒐集中華統一促進黨總裁「白狼」張安樂的情資，因此聯繫林秉文；當天進入招待所後，只有他、林秉文與林的四到五名朋友，非常單純。

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然經內政部召開考績委員會，以陳檡文擔任警政委員時出入爭議場所接觸特定對象，且事前、事後均未報備，違反「警察人員與特定對象接觸交往規定」相關規定，將陳記小過1次。陳不服，決定提告。

北高行認為，陳檡文任職警政署政委期間、即2017年2月至2018年1月，卻未經事前申准，於2017年8月24日前往88會館與林秉文等人餐敘，陳事後又未提交報告。

況林秉文曾於1996、1997、2013年間分別因煙毒、妨害自由、詐欺等案件，遭刑事法院判刑確定，代表林秉文屬於交往規定的「特殊對象」，也就是說，陳檡文該次前往88會館聚餐，已違反「警察人員與特定對象接觸交往規定」。

然內政部於2022年12月8日才對陳檡文記小過1次，已超過5年懲處時效（餐敘為2017年8月24日），北高行故認定這次記小過並不合法，決定判決撤銷；可上訴。

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