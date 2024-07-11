調查局發布站主任、科長等42人職務調動

調查局今公布各處站主任、專門委員、簡任秘書等42名職務調動名單。（資料照）

2024/07/11 12:50

〔記者陳彩玲／台北報導〕法務部調查局今公布調查各處站主任、專門委員、簡任秘書、簡任督察及科長職務異動名單，洗錢防制處線索分析科科長陳國進調陞台北市調查處大安調查站主任；國家安全維護處國安維護科科長李應泉調陞新北市調查處重新調查站主任。此次共42人調動，將於7月16日到職。

以下為42人職務異動名單：

一、主計室會計管理科科長詹信章調陞馬祖調查站主任

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二、台北市調查處經濟犯罪防制科科長蔡耀毅調陞台北市調查處松山調查站主任

三、洗錢防制處線索分析科科長陳國進調陞台北市調查處大安調查站主任

四、台北市調查處肅貪科科長樓仁健調陞台北市調查處中正調查站主任

五、國內安全調查處社安調查科科長何義興調陞台北市調查處政經調查站主任

六、國家安全維護處國安維護科科長李應泉調陞新北市調查處重新調查站主任

七、新北市調查處犯罪防制科科長儲正強調陞新北市調查處雙和調查站主任

八、廉政處北部偵辦科科長李偉宜調陞桃園市調查處中壢調查站主任

九、台中市調查處國家安全維護及保防科科長李子真調陞桃園市調查處機場調查站主任

十、台中市調查處犯罪防制科科長沈明賢調陞台中市調查處機動工作站主任

十一、台南市調查處犯罪防制科科長郭姜余調陞台南市調查處府城調查站主任

十二、台南市調查處資通安全科科長鄭琇屏調陞高雄市調查處岡山調查站主任

十三、高雄市調查處肅貪科科長王盈翔調陞高雄市調查處機動工作站主任

十四、諮詢業務處諮詢聯繫科科長吳瑞明調陞航業調查處基隆調查站主任

十五、幹部訓練所訓導組組長劉勝育調陞航業調查處台中調查站主任

十六、國家安全維護處國安社防科科長黃孝吉調陞國家安全維護處專門委員

十七、政風室政風科科長余國呈調陞廉政處專門委員

十八、經濟犯罪防制處科偵查處科科長陳茂益調陞經濟犯罪防制處專門委員辦理打詐督導中心業務

十九、台中市調查處資通安全科科長顏志娟調陞資通安全處專門委員

二十、國內安全調查處財經調查科科長張書豪調陞國內安全調查處專門委員兼情報整合中心主任

二十一、鑑識科學處薦任秘書闕山仲調陞鑑識科學處專門委員

二十二、毒品防制處管制研析科科長陳耀輝調陞毒品防制處簡任秘書

二十三、洗錢防制處防制規劃科科長劉嘉瑄調陞洗錢防制處簡任秘書

二十四、主計室公務歲計科科長喬玉玲代理主計室簡任秘書

二十五、國際事務處駐外管理科科長黃金泉調陞桃園市調查處簡任秘書

二十六、總務處檔案科科長吳志賢調陞福建省調查處簡任秘書

二十七、總務處事務科科長潘俞安調陞督察處局本部二駐區督察

二十八、鑑識科學處化學鑑識科科長劉育麟調陞督察處宜蘭縣駐區督察

二十九、台南市調查處國內安全調查及諮詢科科長盧武正調陞督察處彰化縣駐區督察

三十、資通安全處應用系統科科長廖建勲調陞督察處雲林縣駐區督察

三十一、保防處防制滲透科科長林傳福調陞督察處台東縣駐區督察

三十二、諮詢業務處諮詢布置科科長廖當敏調陞督察處金門縣駐區督察

三十三、國家安全維護處國安規劃科科長黃文昇調派國家安全維護處國安維護科科長

三十四、資通安全處資安鑑識科科長許俊章調派洗錢防制處線索分析科科長

三十五、秘書室機要事務科科長陳佩宜調派洗錢防制處防制規劃科科長

三十六、桃園市調查處國家安全科科長梁世明調派國內安全調查處安全情勢科科長

三十七、國際事務處亞非事務科科長李青憲調派國際事務處駐外管理科科長

三十八、國內安全調查處安全情勢科科長楊益彰調派諮詢業務處諮詢布置科科長

三十九、人事室組編任免科科長何文雄調派鑑識科學處化學鑑識科科長

四十、廉政處南部偵辦科科長梁文建調派總務處事務科科長

四十一、兩岸情勢研析處總合研析科科長徐安毅調派新北市調查處犯罪防制科科長

四十二、總務處文書科科長陳正忠調派台南市調查處國內安全調查及諮詢科科長

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