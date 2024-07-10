遭嫩妹6年詐光千萬還欠債 榮民車手伯落網：這都是真的

張翁遇上愛情詐騙，借錢「幫助」嫩妹，又被詐團偽裝借貸公司，當作車手利用。（民眾提供）

2024/07/10 20:32

〔記者王捷／台南報導〕張姓榮民伯伯遇到感情詐騙，把軍旅生涯積蓄、父母遺產共千萬都拿來「幫助」詐團偽裝的嫩妹，6年來被「壓詐」到欠債，張翁卻不覺得被騙，還想借錢繼續幫嫩妹，另一個詐團又裝成借貸公司，假意要借錢給他，實際是騙張翁當車手，但張翁被帶到分局時，仍不認為自己被騙。

張翁約在2019年時遇上感情詐騙，歹徒用美照跟苦肉計騙他，編了八點檔劇本父母雙亡、隔代教養，唯一陪伴嫩妹長大的阿嬤又過世，最後在國外以為遇到了好人豈料碰上渣男，還長了腦瘤要開刀，張翁一路下來「借了」千萬給嫩妹，連信用卡都刷爆，詐團仍不放手。

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每當張翁提到「借款」嫩妹，就拿出一張4千多萬的現金票照片，表示嫩妹稱只要回到台灣就能兌現，能把「欠款」還給他，嫩妹還稱後半輩子都要當張翁的乾孫女，張翁從千萬資產到負債，6年來仍堅信嫩妹有天會回台灣。

有時候張翁會向兩個小孩借錢，但當孩子知道張翁遇上「嫩妹」，多次告知他這是詐騙，張翁卻執意要匯錢「幫助」對方，直到兩個孩子都不想理他，甚至認為他被抓去關才會頓悟。

昨天，突然有詐團再冒稱「借貸公司」向張翁聯絡，表示可以借錢給他，結果張翁一領錢，銀行就接到詐欺通報，發現張翁領出的是贓款，警方研判歹徒可能會另編名目，要張翁把錢匯到其他帳戶，企圖混亂金流。

張翁落網後喊冤，但警方問他要不要通知家人，張翁卻嘆氣，現在太太、小孩都不願理他，訊後警方依法將張翁送辦。

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