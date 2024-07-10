源鋼鋼鐵公司涉詐貸141億 董座、副董座等4人起訴

位於高雄小港的源鋼鋼鐵公司涉詐貸141億元，雄檢起訴陳姓董座共4人。（翻攝Google地圖）

2024/07/10 13:51

〔記者黃佳琳／高雄報導〕位於高雄小港的源鋼鋼鐵公司，2018年時因營運出狀況，公司出現財務缺口，公司陳姓董座和黃姓副董指示下屬開立不實發票，營造出公司獲利假象，再拿會計師簽核的假財報向遠東銀行等6家銀行詐貸141億4千多萬，但公司經營狀況一直沒改善，多筆票款未清償跳票才讓事件爆發；檢調獲報追查，今年3月發動搜索帶回陳姓董座等5人，今偵結後依違反銀行法、詐欺等罪起訴。

檢方指出，2018年間，源鋼鋼鐵公司因營運狀況不佳，公司財務出現缺口，黃姓副董指示下屬開立與4家公司的不實交易發票，再將虛偽交易充當公司當年度營業收入，再把年度財務報表，交由不知情的會計師查核簽證，讓會計師出具無保留意見的年度財務簽證報告，營造源鋼公司營收逐年成長、營運良好的假象。

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陳姓董座等人再拿會計師簽核的報告，向遠東銀行、板信銀行、華南銀行、第一銀行、中國輸出入銀行、全國農業金庫等6家銀行申請貸款，銀行團經過13次審核後仍沒發現問題，誤認源鋼公司並無虧損且業績良好，進而通過貸款，總計授信總額度為78億2360萬元，但實際動撥金額高達141億4991萬餘元。

2019年間，國際鋼鐵市場逐漸熱絡，鋼價持續上漲，陳姓董座為了取信鋼胚供應往來廠商日商公司及其台灣子公司，指示不知情的林姓副總經理（另為不起訴處分）拿會計師簽核過的報告，佯裝源鋼公司獲利逐年上升，兩家公司被騙，一改過往以信用狀交易的方式，改採信用額度進行，並據調升源鋼公司信用額度，讓兩家公司分別預先交付大量鋼胚，但源鋼屆期仍未清償貨款，害兩家公司損失超過2億8千多萬元。

由於源鋼公司一再跳票，2022年公司廠房被法拍，最終由上市鋼鐵廠東和鋼鐵以總價24億3000萬元拍下；檢調獲報追查，今年3月發動搜索帶回陳姓董座等5人，檢方複訊後向聲押陳、黃兩位公司高層，但法官裁定各以30萬元、200萬元交保，今偵查終結，依違反銀行法、詐欺等罪起訴陳姓董座共4人。

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