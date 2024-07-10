新生兒窒息死亡判賠1404萬 大里仁愛醫院：鑑定未有缺失將上訴

接生新生兒判賠，大里仁愛醫院已提出上訴。（資料照）

2024/07/10 10:54

〔記者黃旭磊／台中報導〕大里仁愛醫院婦產科於2019年6月為產婦接生，不料寶寶出生窒息死亡，引發家長控告婦產科醫師過失致死，院方今天對外表示，針對台中地院認為有醫療過失，判決醫師及及院方連帶給付夫妻2人1404萬元，已依法提出上訴，後將續配合法院審理，再次對產婦及家屬表達誠摯慰問。

大里仁愛醫院表示，婦產科醫師於本件產婦生產期間，均依醫療常規進行照護，先後經衛福部醫審會及法醫研究所二機構鑑定，均認本院處置未有疏失，台中地檢署及台灣高等檢察署台中分署也據此先後予不起訴處分及駁回病家再議，現已不起訴確定。

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林姓家長主張，2019年4月23日到大里仁愛醫院產檢診療，6月27日因即將分娩入院，隔天早上8點35分催生時，發現選自然產羊水有胎便，竟疏未注意胎兒有吸入胎便窒息可能，而沒採取妥適醫療措施。

相關醫療過失刑事獲不起訴確定，民事依醫療諮詢意見、衛福部鑑定，認為使用真空吸引器催生時機失當，有醫療過失，判醫師及仁愛醫院應連帶給付2人1404萬元，可上訴。

相關判決引發醫界嘩然，持續有醫師上網發文質疑被告負擔扶養費用太不合理，也有人認為讓更多醫生不願意待在高風險科別。

大里仁愛醫院說，對台中地方法院本次判決結果，敬表尊重，並已依法提出上訴，後將續配合法院審理，也對新生兒因生產風險致生不幸結果，再次對產婦及家屬表達誠摯慰問。

大里仁愛醫院依法提出上訴，再次對產婦及家屬表達誠摯慰問。（院方提供）

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