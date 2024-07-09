男子逃避尿檢 大膽偽造採尿員章矇騙觀護人

苗栗地院依行使偽造公文書罪，判李男1年1月徒刑。（資料照）

2024/07/09 19:10

〔記者彭健禮／苗栗報導〕27歲李姓男子詐欺、毒品案入監服刑，獲假釋出監並交付保護管束，依規定要按期到苗栗地檢署採驗尿液，但他戒斷不了毒癮，並意圖逃避尿檢，竟偽造檢方採檢人員的公務印章，蓋印於尿液採驗文書，矇騙觀護人。苗栗地院依行使偽造公文書罪，判李男徒刑1年1個月。

李男因詐欺、毒品案件，於2019年8月19日入監服刑，於去年12月25日，因縮短刑期假釋出監，並交付保護管束，李男應按規定到苗栗地檢署採驗尿液。

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不料，李男於今年1月25日至苗栗地檢署觀護人室，向觀護人報到前，利用他所偽造的檢方尿液採驗人員的公務印章，轉印在觀護人所核發受保護管束人尿液採驗登記卡之驗收欄上，用以表示其有到場採尿，來矇騙觀護人。

嗣經苗栗地檢署觀護人室發現，李男1月25日報到當日未接受尿液採驗，但報到卡上卻有尿液採驗人員印記，發覺有異，報由地檢署查辦。

法官審酌李男於假釋付保護管束期間，未能戒斷毒品，意圖逃避尿液採驗，而偽造表示其業經苗栗地檢署採尿室採檢人員，核採驗尿液檢體完畢之公文書，持向觀護人行使，所為足以損及公務員職務行為之公信力，及妨害執行受保護管束人尿液篩檢管理之正確性，依犯行使偽造公文書罪，判處李男有期徒刑1年1個月。

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