為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

男子逃避尿檢 大膽偽造採尿員章矇騙觀護人

苗栗地院依行使偽造公文書罪，判李男1年1月徒刑。（資料照）

苗栗地院依行使偽造公文書罪，判李男1年1月徒刑。（資料照）

2024/07/09 19:10

〔記者彭健禮／苗栗報導〕27歲李姓男子詐欺、毒品案入監服刑，獲假釋出監並交付保護管束，依規定要按期到苗栗地檢署採驗尿液，但他戒斷不了毒癮，並意圖逃避尿檢，竟偽造檢方採檢人員的公務印章，蓋印於尿液採驗文書，矇騙觀護人。苗栗地院依行使偽造公文書罪，判李男徒刑1年1個月。

李男因詐欺、毒品案件，於2019年8月19日入監服刑，於去年12月25日，因縮短刑期假釋出監，並交付保護管束，李男應按規定到苗栗地檢署採驗尿液。

不料，李男於今年1月25日至苗栗地檢署觀護人室，向觀護人報到前，利用他所偽造的檢方尿液採驗人員的公務印章，轉印在觀護人所核發受保護管束人尿液採驗登記卡之驗收欄上，用以表示其有到場採尿，來矇騙觀護人。

嗣經苗栗地檢署觀護人室發現，李男1月25日報到當日未接受尿液採驗，但報到卡上卻有尿液採驗人員印記，發覺有異，報由地檢署查辦。

法官審酌李男於假釋付保護管束期間，未能戒斷毒品，意圖逃避尿液採驗，而偽造表示其業經苗栗地檢署採尿室採檢人員，核採驗尿液檢體完畢之公文書，持向觀護人行使，所為足以損及公務員職務行為之公信力，及妨害執行受保護管束人尿液篩檢管理之正確性，依犯行使偽造公文書罪，判處李男有期徒刑1年1個月。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
作弊竟驗出陽性 毒蟲逃驗尿怪招多
2022/10/05 05:30

作弊竟驗出陽性 毒蟲逃驗尿怪招多
防驗尿造假有3招 馬桶水染色最難破解
2022/10/05 05:30

防驗尿造假有3招 馬桶水染色最難破解

種下滿滿希望！日月光發揚三好精神落實永續
保險套裝烏龍茶藏褲底想調包尿檢 毒列管男坐姿異常露餡
2021/11/02 17:00

保險套裝烏龍茶藏褲底想調包尿檢 毒列管男坐姿異常露餡
天兵毒蟲想閃罪另類「尿遁」 故意射偏「漏尿」
2018/08/03 23:44

天兵毒蟲想閃罪另類「尿遁」 故意射偏「漏尿」

讓AI成為醫療助力 建立跨國整合醫學平台
毒蟲舀廁水造假驗尿 羈押45天領走9萬公帑
2022/10/04 23:52

毒蟲舀廁水造假驗尿 羈押45天領走9萬公帑
社會今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播