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水電師傅索取400元出勤費 業主不滿竟把他打到半死

李姓男子不滿蔡姓水電師傅未事先告知會收400元「出勤費」，竟拿酒瓶把他打到半死。示意圖。（資料照）

李姓男子不滿蔡姓水電師傅未事先告知會收400元「出勤費」，竟拿酒瓶把他打到半死。示意圖。（資料照）

2024/07/09 13:07

〔記者黃佳琳／高雄報導〕33歲李姓男子找蔡姓水電師傅到他家評估施工費用，蔡男到府評估完後給出估價，並向李男索要400元出勤費，李男給錢後心有不甘，先去蔡男住處要回這筆錢，得知蔡男有意報警，竟二度上門把蔡男打到半死，還逼他再交出5千元，檢方偵結後依殺人未遂、強盜罪起訴李男。

檢方指出，今年5月2日，李姓男子找蔡姓水電師傅到他家評估家電線路及水管管線施工費用，蔡男勘查完現場後給出估價單，並告知李男如果沒有要給他施作，需先收一筆400元的出勤費；李男不滿蔡男未事先告知要給出勤費，勉強給錢後，心裡愈想愈不開心，當天晚上就找朋友一起到蔡男家要回這筆錢。

蔡男把400元拿給李男時，雙方情緒都不穩定，蔡男透露自己有意報警處理，李男回家後，認為蔡男欺人太甚，於是拿著酒瓶二度回到蔡男家，見蔡男開門，直接拿酒瓶朝他頭部狠砸，酒瓶被砸破後，李男再拿破酒瓶朝蔡男頭、頸部刺去，蔡男全身是血倒臥在地，李男逼他交出5千元，再把他押到廁所後揚長而去。

警方獲報到場將重傷的蔡男送醫，幸搶救即時挽回一命；檢警偵查時，李男僅坦承有去蔡家索討400元出勤費，否認自己二度上門砍殺蔡男，但檢方根據相關事證，認定李男涉犯殺人未遂、強盜等重罪，偵結後依法起訴。

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