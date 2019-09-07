吃案？她被捅兩刀還被搶走財物 警方只辦殺人未遂沒辦強盜

2019-09-07 17:27

〔記者王冠仁／台北報導〕洪姓男子日前在台北市萬華區結識一名女子，他把對方半哄半騙約到家中，趁機持刀刺傷對方2刀並搶走她身上的5百多元財物；不過，警方事後卻以「殺人未遂」來受理此案，並非「強盜」。地方人士痛批，依警方規定，強盜屬於重大刑案，必須通報列管，但警方卻以殺人未遂來辦，懷疑警方企圖大案小辦來美化數字。

本報接獲投訴，洪姓男子日前透過朋友介紹認識一名女子，他認為對方好欺負，上月底以一起吃飯聊天為由，將她約到住家，卻趁機持刀朝女子胸口刺2刀再搶走她身上的手機與5百多元現金。女子受傷後，奮力逃出洪家向路人呼救，緊急送醫後保住一命，但目前仍在住院治療。

洪見女子跑掉，嚇得將住家內沾有女子血跡的床單帶走，他擔心警方上門，隨即離家躲藏。

轄區警方受理此案時，卻依殺人未遂來偵辦，通報時沒提到「強盜」。幸虧洪隔天在新北市落網，他雖然被殺人未遂罪嫌移送，但檢察官根據事證，進一步追究他強盜罪責。

地方人士批評，照警方規定，強盜屬重大刑案，會被市警局列管，若沒迅速偵破，還要定期開專案會議。但此案中，被害女子受傷也被搶走財物，符合強盜案件的構成要件，但警方卻大案小辦，懷疑警方可能為了怕影響選情才「技術性」辦案。

對此萬華分局回應，此案並無吃案之嫌，因為犯嫌在同一時間、地點所犯之刑案，在刑案統計上由最重刑責吸收所有犯行。若被害人認為加害人有涉犯其他罪責，可再於審理期間追加提告。

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