林士傑命案槍手連棄2車 1火焚、1潑酸毀跡滅證

槍手在台南南區新建路一處停車場棄置第一輛轎車。（資料照、民眾提供）

2024/07/09 09:10

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林士傑遭槍殺亡發現疑犯案車輛遭槍手燒毀滅證 車上尋獲1把凶槍

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市區漁會理事長林士傑8日清晨在南區新樂路住家門口遭1名男性槍手伏擊身亡。警方昨天上午在距案發地約2點多公里的新建路停車場找到槍手棄置的轎車，似刻意焚燒滅跡；下午又在高雄市找到疑似歹徒棄置的第2輛轎車，被潑鹽酸滅證，昨晚已將車拖回進一步採證。

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由於歹徒犯案後竄逃過程不斷製造斷點、阻礙警方追查，作法宛如2022年11月的台南學甲88槍擊案翻版，警方研判林案槍手偷渡出境的可能性很高。

槍手在案發前駕駛第1輛HONDA轎車到距離林士傑住家約2百公尺遠的健康路旁停車格停放，並穿連身帽T、戴口罩全身包緊緊，約在清晨5點41分許步行到林宅旁埋伏近3分鐘，在5點44分許見林現身家門前時，他即持雙槍快速趨前連續對林開槍，行凶過程僅約8秒，行凶後再跑步逃離回車上、駕駛第1輛轎車離去。

槍手接著把第1車開到約兩公里外的南區新建路53巷內停車場，並以去漬油縱火燒損座車與兩把疑似作案凶槍及槍手換下的衣物，鑑識人員發現槍手在車內「變裝」，把原本穿的連身帽T與褲子、鞋子都換掉，並在車內燒燬原來衣物與兩把手槍，換穿其他衣物再逃離，第1車是權利車、掛偽造車牌，製造警方查緝斷點的用意很明顯。

換裝後的槍手再到第1車棄置點附近，換駕駛第2輛HONDA轎車離開，車手把第2車開到高雄大樹區，同樣再次棄置，但這次沒用火燒車，改在車內潑灑鹽酸滅證。警方專案小組於昨下午循線到高雄找到第2車，在車內找到空鹽酸瓶，昨晚把第2車拖回台南鑑識採證。警方發現第2車也是權利車、掛偽造車牌，想以車追人的契機又被凶手阻撓。

槍手在台南南區新建路一處停車場棄置第一輛轎車，並在車內用火燒兩把手槍。（資料照、民眾提供）

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