台中燒肉店火災重傷昏迷中山醫大男大生 腦部、內臟功能輕微好轉

燒肉店火場一片焦黑，宛如廢墟。（消防局提供）

2024/07/08 18:33

〔記者許國楨／台中報導〕台中市西區向上路一間燒肉店6日發生嚴重火警，造成兩名假日打工的中山醫學大學男大生逃生不及，經搶救仍釀成20歲鄭生不幸身亡，其學長23歲彭生則是命危，據了解，截至今日彭生的昏迷指數仍為6，但腦部、內臟等器官功能已有輕微好轉。

燒肉店當天下午4時許發生火警，警消獲報到場在廚房發現2名員工倒臥在此，沒有生命跡象，經送醫搶救，23歲彭姓男子恢復呼吸心跳，但20歲鄭姓男子不幸宣告不治，經查，2人均是中山醫大職安系學生，利用假日打工卻遇火噬燒肉店，釀成1死1重傷悲劇，令人遺憾。

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火調人員根據目擊民眾說法及現場勘驗，初步排除縱火，研判起火點疑在燒肉店、診所之間騎樓天花板的電箱，不排除是電線走火，但詳細原因仍有進一步鑑定調查，而警方昨下午也報請檢方相驗，住外縣市的死者鄭生家屬哀慟不已，死因則是急性呼吸衰竭，因吸入火場濃煙及毒氣，導致缺氧窒息身亡。

據了解，先到燒肉店打工的鄭生，覺得工作環境不錯，才介紹23歲學長彭生來店裡，6日2人一起上班，未料卻發生憾事，鄭生不幸罹難，彭生則是命危送醫並在加護病房觀察，截至今日的昏迷指數雖仍維持為6，但腦部、腎、肺部功能已有輕微好轉。

燒肉店火警當下，駭人濃煙竄天。（消防局提供）

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