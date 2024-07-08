前澎科大學務長陳正國用假履歷騙取教職、涉違採購法 判刑出爐

澎科大前教務長陳正國涉偽造文書、公司法、背信、商業會計法等罪，判了12案。（民眾提供）

2024/07/08 14:36

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕國際巨星李奧納多．狄卡皮歐主演的經典電影《神鬼交鋒》，真實在國立澎湖科技大學上演！前學務長陳正國被依偽造文書、公司法、背信、商業會計法等罪，判了12案，其中5案不得易科罰金部分，應執行有期徒刑4年；另7案被判處得易科罰金的2月到6月徒刑，應執行有期徒刑2年6月。

全案起因澎科大將教育部補助購買的「海洋2號」遊艇，租給亞果集團的「PIDC澎湖國際潛水中心」營業用，卻因2022年5月發生涉非法捕撈的6名教練和潛水客在東吉附近海域漂流，被岸巡補給船救起。檢調因此追出曾任學務長、海洋遊憩系主任的陳正國，偽造工作證明、用假履歷騙取教職。

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陳正國還自2014年3月起，找郭姓女學生合開公司寄生澎科大，把保管澎科大所有獨木舟、風浪板、SUP立式划漿、龍板舟等水上活動器材事務器材等資源無償提供給自己公司，並利用學校人脈涉入多件採購案，取得多項政府標案達267萬5千元，藉此營利，涉犯政府採購法、詐欺和偽造文書等罪嫌，而在2022年底遭澎湖地檢署起訴。

經過檢調追查，陳正國當年應徵助理教授時偽造工作證明，用假履歷騙取到教職，且13年來非但成功躲過校內各級教評會層層把關，一路升等至教授還擔任教務長等行政職，案情猶如滾雪球般越滾越大，被視為《神鬼交鋒》杏壇版劇情真實上演。

前澎科大教務長陳正國，因租借校方財產衍生案外案。（民眾提供）

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