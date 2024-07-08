為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

前澎科大學務長陳正國用假履歷騙取教職、涉違採購法 判刑出爐

澎科大前教務長陳正國涉偽造文書、公司法、背信、商業會計法等罪，判了12案。（民眾提供）

澎科大前教務長陳正國涉偽造文書、公司法、背信、商業會計法等罪，判了12案。（民眾提供）

2024/07/08 14:36

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕國際巨星李奧納多．狄卡皮歐主演的經典電影《神鬼交鋒》，真實在國立澎湖科技大學上演！前學務長陳正國被依偽造文書、公司法、背信、商業會計法等罪，判了12案，其中5案不得易科罰金部分，應執行有期徒刑4年；另7案被判處得易科罰金的2月到6月徒刑，應執行有期徒刑2年6月。

全案起因澎科大將教育部補助購買的「海洋2號」遊艇，租給亞果集團的「PIDC澎湖國際潛水中心」營業用，卻因2022年5月發生涉非法捕撈的6名教練和潛水客在東吉附近海域漂流，被岸巡補給船救起。檢調因此追出曾任學務長、海洋遊憩系主任的陳正國，偽造工作證明、用假履歷騙取教職。

陳正國還自2014年3月起，找郭姓女學生合開公司寄生澎科大，把保管澎科大所有獨木舟、風浪板、SUP立式划漿、龍板舟等水上活動器材事務器材等資源無償提供給自己公司，並利用學校人脈涉入多件採購案，取得多項政府標案達267萬5千元，藉此營利，涉犯政府採購法、詐欺和偽造文書等罪嫌，而在2022年底遭澎湖地檢署起訴。

經過檢調追查，陳正國當年應徵助理教授時偽造工作證明，用假履歷騙取到教職，且13年來非但成功躲過校內各級教評會層層把關，一路升等至教授還擔任教務長等行政職，案情猶如滾雪球般越滾越大，被視為《神鬼交鋒》杏壇版劇情真實上演。

前澎科大教務長陳正國，因租借校方財產衍生案外案。（民眾提供）

前澎科大教務長陳正國，因租借校方財產衍生案外案。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
安排人頭 染指227件工程標案 南投信義鄉所秘書兄弟 撈2189萬收押
2024/06/07 05:30

安排人頭 染指227件工程標案 南投信義鄉所秘書兄弟 撈2189萬收押
非法打魚案擴大偵辦 澎科大前海洋遊憩系主任收押禁見
2022/08/18 18:19

非法打魚案擴大偵辦 澎科大前海洋遊憩系主任收押禁見

永慶房屋七連霸「亞洲最佳企業雇主獎」
澎科大學生質疑運動場館收費大小眼 校方解釋
2024/05/17 13:44

澎科大學生質疑運動場館收費大小眼 校方解釋
台南橄欖球場爆驗收不實 體育局：依法辦理 不足部分虛心接受
2024/06/13 19:49

台南橄欖球場爆驗收不實 體育局：依法辦理 不足部分虛心接受

2024大溪大禧百工百業踩街 體驗沉浸式祭典
社會今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播