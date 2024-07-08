男趕赴高考途中卻出車禍 ，警最後1分鐘送他進考場

洪男8日早上騎機車趕赴高考，途中不慎與28歲李姓女騎士發生擦撞。（記者鄭淑婷翻攝）

2024/07/08 13:32

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕公務人員高等考試三級考試7日至9日舉行，桃園市50歲洪姓騎士今（8）日早上騎機車趕赴考場，途中不慎與另一騎機車的28歲李姓女騎士發生擦撞，由於考試時間只剩10分鐘，他憂心會遲到，員警得知後，先完成初步資料登錄，火速護送洪男到考場，原本8分鐘的路程短短3分鐘就趕抵，洪男踏進校門約1分鐘，考試鐘聲就響起。

今日上午8點40分左右，桃園警分局警備隊警員李哲祥及李家駒巡邏時，在桃園區中正路與三民路口發現1件車禍事故，洪男騎機車沿桃園區三民路往永安路方向行駛，不慎追撞前方騎機車的李女，2人倒地後有輕微擦傷，由於當時車流量眾多，員警立即將警車停放於事故車輛後方，進行交通疏導維護安全，同時通知交通事故專責處理人員到場。

請繼續往下閱讀...

由於洪男正要參加高考，眼看考試時間倒數計時，他著急跟員警表示，自己今日參加高普考試，只剩不到10分鐘，恐怕會來不及，員警立即與事故處理人員協調，初步完成資料登錄後，由員警駕駛巡邏車火速護送洪男趕往陽明高中考場，原本約8分鐘車程，於3分多鐘安全趕到，洪男踏入校門1分鐘即響起鐘聲，總算趕上考試。

洪男8日早上騎機車趕赴高考，途中不慎與28歲李姓女騎士發生擦撞。（記者鄭淑婷翻攝）

洪男8日早上騎機車趕赴高考，途中不慎與28歲李姓女騎士發生擦撞。（記者鄭淑婷翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法