不滿客人委託代辦貸款後失聯 業者提告索違約金獲判賠1％

基隆地院近日審結，認定呂男違約屬實，但代辦公司索賠過高，判呂男僅須賠償5千元。（記者吳昇儒攝）

2024/07/08 13:23

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名呂姓男子因需錢孔急，於今年1月下旬找貸款代辦公司，幫忙向銀行等單位，貸款50萬元。代辦公司與呂男接洽幫忙規劃方案後，但他卻突然失聯。代辦公司則以違約為由，對呂男提告，要求他賠償貸款總額一成的違約金。基隆地院近日審結，認定呂男違約屬實，但代辦公司索賠過高，判呂男僅須賠償5千元。

代辦公司主張，呂男於今年1月26日與公司簽訂「金融融資顧問合約書」，雙方協議於50萬元的額度內，由公司幫呂男規劃、尋求合適的貸款方案，讓呂男能夠透過公司規劃的方案順利取得款項。

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公司幫呂男規劃貸款方案之後，他卻任意終止合約、失聯、不配合履約，已經違反雙方簽訂合約中的規定，故要求呂男依照合約規定，給付懲罰性違約金5萬元（貸款總額一成）。

基隆地方法院依規定通知呂男於言詞辯論期日到庭，但他卻未出席，也未提出書狀作何聲明或陳述。

法官指出，依照代辦公司提供的金融融資顧問合約書及雙方通訊軟體對話截圖等資料，加上呂男並未出庭亦提出準備書狀爭執，依法視同自認，認定原告敘述為實。

法官認為，雖依規定呂男不履行契約時，需支付違約金，但依民法第250條中明文，約定違約金額過高者，法院得減至相當數額，另於同法252條規定，違約金應依一般客觀事實、社會經濟狀況及當事人所受損害情形作為衡量標準，不因懲罰性違約金或賠償額預定性違約金而異。

依照雙方簽訂合約中顯示，呂男欲申請50萬元來計算，代辦公司索討的金額為總金額的10%，衡量之後認為5萬元的違約金過高，應以1%的金額，較為合理，故判處呂男須支付代辦公司5千元。

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