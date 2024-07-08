竹縣救護志工劉俞伶 獲消防署鳳凰獎救護志工楷模全國第1名

新竹縣救護志工劉俞伶（右）獲得今年全國消防署鳳凰獎救護志工楷模第1名，光明義消救護分隊長林惠玲（左）感到與有榮焉。（圖由竹縣府消防局提供）

2024/07/08 12:20

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣政府消防局今天有喜！因為光明義消救護分隊員劉俞伶，以協勤時數4031小時、出勤次數659次、宣導場次32場、急救成功件數9件等「硬實力」，獲得今年消防署鳳凰獎救護志工楷模甄選全國第1名，也是新竹縣連續2年獲得這個獎項的第1名。

縣府消防局長陳中振說，消防署每年針對全國優秀救護志工做甄選，其中「鳯凰獎」全國只有3人，能拔得頭籌更是不容易。

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光明義消救護分隊長林惠玲說，劉俞伶曾任多年助理幹事，做事細心、認真負責，執行公差勤務配合度高，能夠獲得前述獎項，讓身為主管的她倍感驕傲。

38歲的劉俞伶出任救護義消已有12年。她在念研究所時就對急救有興趣，和同學一起報名初級救護技術員課程，結訓後到新竹縣光明消防分隊實習，時值分隊招募救護義消，她就順勢加入迄今。

其實她剛開始非常害怕看到血。有次出勤救護車禍意外，患者因被大貨車壓過，不但當場失去生命跡象，全身還有多處開放性骨折，血、肉清楚可見，她強忍內心不適進行急救，返隊後有近1個月都不敢吃肉。

不過慢慢的隨著協勤次數的增加，她在急救現場表現相當臨危不亂，是消防同仁的好幫手。

上個月某天她騎機車疑因太熱暈眩，竟然暈倒在車流量極大的新竹市中華路上，等她清醒時人已在醫院，很幸運的身上只有擦傷和淤血，並無其他大礙，劉俞伶認為這或許是平日從事救護志工所積攢的福報所致。

她說，自己當初只是抱著想幫助別人的心情加入志工行列，到現在依舊未曾改變，得獎只是一個過程，期許自己未來莫要忘了初衷。

新竹縣政府消防局光明義消救護分隊員劉俞伶，以協勤時數4031小時、出勤次數659次、宣導場次32場、急救成功件數9件等「硬實力」，獲得今年消防署鳳凰獎救護志工楷模甄選全國第1名。（圖由竹縣府消防局提供）

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