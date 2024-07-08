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青壯年自殺率持續攀升 時力、民團籲延長「年輕族群心理健康支持方案」

青壯年自殺率持續攀升，時代力量黨主席王婉諭（中）8日與台灣青年民主協會理事長張育萌（右）、中華民國諮商心理師公會全國聯合會理事羅惠群（左），共同召開記者會，針對刻正修法中的「學生輔導法」提出意見。（時代力量提供）

青壯年自殺率持續攀升，時代力量黨主席王婉諭（中）8日與台灣青年民主協會理事長張育萌（右）、中華民國諮商心理師公會全國聯合會理事羅惠群（左），共同召開記者會，針對刻正修法中的「學生輔導法」提出意見。（時代力量提供）

2024/07/08 12:10

〔記者黃靖媗／台北報導〕青少年心理健康衛生政策的完善刻不容緩，青壯年自殺率持續攀升，時代力量黨主席王婉諭今（8）日與台灣青年民主協會理事長張育萌、中華民國諮商心理師公會全國聯合會理事羅惠群，共同召開記者會，針對刻正修法中的「學生輔導法」提出意見，並呼籲完善將於8月上路的高中職身心調適假（又稱心理假）政策，並延續將於7月底到期的「年輕族群心理健康支持方案」。

時代力量指出，根據衛福部自殺資料統計，15到24歲每十萬人自殺通報人次，從107年4892人，增加到111年的11969人，又見今年公布的2023年國人10大死因報告，其中指出15至24歲每十萬人自殺死亡率，從2017年的6.4%上升至2023年的10.9%，創近年來新高，

針對立法院教育文化委員會正在審查的「學生輔導法」，王婉諭認為，必須正視其中核心就是輔導人力與組織是否獲得提升及穩定，目前法規中大專院校專任專業輔導人員比例為1：1200，但隨著學生心理諮商服務需求快速攀升，她曾在第10屆立法院提案將比例提升至1：900，也肯定教育部在次修法版本中持續採納該共識。

王婉諭與羅惠群也共同呼籲，高中職以下的專業輔導人員配置的門檻應從原來的55班下修，依照院版改採的校總數及學生總數的門檻，提高專輔比例至1：2400，才盡可能可以實踐三級預防之策略，且學生輔導諮商中心主任，也應改由具心理或社工專業的人員擔任。

針對8月即將上路的高中職心理假，王婉諭表示，後續的關懷機制、校園心理輔導機制的介入，以及師生對心理假的認知差異，應要有完善的配套措施，也盡可能避免心理假受到污名化及標籤化。張育萌也建議，教育部可透過高中心理假試辦成果與學生意見回饋，具體研議心理假漸進延伸至國中階段之期程。

另外，對於即將於本月31日到期的「年輕族群心理健康支持方案」，王婉諭認為，有鑒於25至44歲青壯年自殺率持續攀升，她呼籲，該方案應延續並擴大年齡層辦理，但針對過去一年的執行情形應確實檢討並完善其方案，特別是高風險患者的後續轉介與追蹤機制，才能確保支持方案發揮其效果。

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