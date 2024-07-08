差點轟死「太陽會」分會長 「瘋狗」殺人未遂判15年定讞

「瘋狗」宋宜昆（小圖）2022年8月狙殺天道盟太陽會新竹分會長「南寮國」戴銘銓，戴男身中8槍幸運撿回一命；最高法院維持二審見解，依殺人未遂等罪對宋男判刑15年、併科罰金10萬元，全案定讞。（資料照）

2024/07/08 11:41

〔記者溫于德／台北報導〕前年8月綽號「瘋狗」的殺手宋宜昆戴頭套衝到天道盟太陽會新竹分會長、綽號「南寮國」的戴銘銓竹市住處連開10槍，致戴男身中8槍，幸經送醫撿回一命。最高法院維持二審見解，依非法持有制式手槍罪對宋男判刑6年6月、併科罰金10萬元，再依殺人未遂罪判刑11年，定應執行刑15年，全案定讞。

據悉，「瘋狗」宋宜昆是桃園市觀音區人，混跡於宮廟、陣頭，成年後加入天道盟北山會，多在台北市北投、士林一帶活動，曾犯下持槍恐嚇、傷害等案，數度進出監獄，因個性乖僻，就連幫內大哥都稱他是「瘋狗」。

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前年8月30日凌晨4時許，宋宜昆攜帶手槍子彈開著二手車自宜蘭縣出發，前往戴銘詮位在新竹市住處旁等候。當天上午7時許宋見戴回家下車打開鐵門欲進入車庫之際，持槍衝到車庫門口，朝戴連開10槍。

戴遭槍擊後，隨即跑往車庫內木門處躲藏，然其腹部已中3槍、右大腿3槍及左大腿2槍，宋犯案後開車逃逸至桃園市大園區中正東路無人空地，燒車滅證。至於身受重傷的戴經送醫救回一命，

後來檢警從該車的行車軌跡一路追溯到宜蘭，確認案發時該車就是宋男一人單獨駕駛，又從該車買賣合約書上，採得宋男指紋，前年9月警方到宜蘭逮捕宋男並起出制式手槍，再比案發現場彈殼，確定就是從宋男槍枝所擊發。

一審桃園地院指宋男無故持槍朝戴男近距離開槍射擊，且見戴男躲藏後猶不罷手續射擊，過程共擊發10顆子彈，8顆命中，可認手段凶殘殺意甚堅。

一審並考量宋男逃離現場後，再焚車湮滅證據而影響刑事案件追訴，且宋男案發後在證據明確下，仍矢口否認犯行，犯後態度不佳，決定依非法持有制式手槍罪對宋男判刑8年6月、併科罰金15萬元，再依殺人未遂罪判刑15年，定應執行刑19年。

二審高等法院仍認宋男犯非法持有制式手槍罪、殺人未遂罪，但均酌減改判刑為6年6月、11年，併科罰金也降為10萬元，並定應執行刑15年。最高法院駁回上訴確定。

「瘋狗」宋宜昆2021年10月搶劫運鈔車得手後，駕駛贓車至產業道路後焚車逃逸；2022年8月狙殺天道盟太陽會新竹分會長「南寮國」戴銘銓，也是以同樣手法焚車滅證。（資料照）

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