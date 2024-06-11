台中牛仔帽男騎馬逛街 路人稱街景「一秒到美國西部」

台中牛仔帽男騎馬逛騎樓，路人稱街景「秒到西部」。（記者黃旭磊攝）

2024/06/11 13:52

〔記者黃旭磊／台中報導〕南屯區大業路本月出現戴牛仔帽騎士，騎迷你馬遊逛騎樓嚇到路人，警方獲報巡邏不見蹤影，這名悠閑的逍遙騎士引起側目、有路人稱「一秒到美國西部」，由於暫未涉及虐待馬兒，市府強調並未違反動保法規，警方稱在道路奔走妨害交通開罰600元以下，至於騎樓遛馬可能沒有妨礙到交通。

「天哪，居然有人在路上騎馬」，大業路230號一帶騎樓，本月4日下午4點許出現逍遙男騎士，頭戴草帽（或牛仔帽）悠閑騎乘迷你白馬逛街，由於姿態輕鬆好像在逛大街引發側目，復健科診所及周邊商家店員紛跑出查看，有路人稱街景「一秒到美國西部」，也有不少幼童盯著馬兒。

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台中市動物保護防疫處表示，騎樓騎馬可能影響交通但未違反動物保護法除非民眾檢舉飼主虐待馬兒，有騷擾、虐待或傷害動物才會派員稽查開罰，若違規屬實處2年以下有期徒刑或拘役，併科處新台幣20萬元以上、2百萬元以下罰金。

南屯區溝墘里長郭錦興說，並沒有聽到社區反應有人騎馬，可能是外地人跑來，會再密切注意狀況。而警方查詢5月10日起報案紀錄，未有民眾通報騎馬情事。

台中市第四警察局表示，依據道路交通管理處罰條例第84條規定，疏縱或牽繫禽、畜、寵物在道路奔走，妨害交通者，處所有人或行為人300元以上600元以下罰鍰。

警方強調，依照外縣市取締騎馬案例，除非在道路上奔跑影響交通才違法，至於「騎樓騎馬逛街」若為影響交通可能只能勸離，提醒飼主不要影響社區安寧。

逍遙騎士悠閑逛街引起路人議論。（記者黃旭磊攝）

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