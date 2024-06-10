以為遇真愛……女老師衝銀行要領400萬元險被騙

女老師讓警方查看對話紀錄，男網友謊稱周轉不靈需要借500萬元。（記者王冠仁翻攝）

2024/06/10 13:43

〔記者王冠仁／台北報導〕在台北市某學校任職的女老師，透過網路認識1名自稱是台商的男網友，對方每天對她噓寒問暖，讓她誤以為遇到真愛。不久後，男網友謊稱旗下1間工廠周轉不靈，要向她借500萬元，她說自己只有400萬元；她連忙跑到住家附近的銀行要領款，但行員發現異狀通報警方，員警趕到詢問來龍去脈，揭穿詐騙集團的謊言，她這才大夢初醒。

北市警北投分局今天公布此組詐騙集團的行騙手法，同時也再次呼籲，詐騙集團常利用年輕帥氣男性或貌美女子照片，謊稱多金等特點誘騙民眾上當，並推薦保證獲利、沒風險股票等投資機會，警方呼籲如有上述這些特徵，就是詐騙，若民眾接獲可疑簡訊或網路訊息，可撥打165反詐騙專線或110報案專線諮詢。

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警方調查，女老師在數月前透過網路，輾轉認識一名男網友，對方與她互加通訊軟體好友後，男網友聲稱自己是台商，在中國經營許多工廠，營造自己多金、事業成功的形象；男網友每天對她噓寒問暖，發動柔情攻勢取得她信任，兩人甚至以「老公、老婆」互稱，讓她以為遇上白馬王子。

不久後，男網友某天忽然聲稱，自己位於長沙的工廠周轉不靈，有一筆款項沒有在時限前入帳，想要向女老師商借500萬元。但她說自己的存款只有400萬元，男網友於是要她去銀行領款，還謊稱現今「審查嚴格」，如果行員詢問的話要說是裝潢款項。

女老師不察，隨即跑到住家附近的台北富邦銀行石牌分行要辦理臨櫃匯款，因為金額龐大，行員詢問她用途，她依男網友所說謊稱是要裝潢，但行員進一步追問相關細節，她卻說不出來，行員察覺異狀立刻通報警方。

北投分局石牌派出所副所長李覲均、警員顏嘉宏獲報前往，警方詢問來龍去脈後，她起先還堅稱是要裝潢，領到錢後晚上要把款項交給裝潢師傅。但警方詢問她裝潢師傅叫什麼名字、聯絡方式？她卻答不出來。

警方當下向女老師查證裝潢師傅的聯絡方式，她稱老公會幫忙裝潢師傅，警方持續追問，是否有老公的聯絡方式、個資等，起初她不斷為對方說話，經過員警持續勸說，她最終將手機對話紀錄給警方查看，也說自己從來沒有見過對方本人。

警方耐心解釋並告知她這是典型詐騙手法，歹徒善用話術噓寒問暖，博取信任，並利用甜言蜜語的言辭，來騙取錢財，女老師這才恍然大悟、苦笑不已。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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