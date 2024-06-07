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台中怪男4次裸體對路人「打手槍」！從24歲玩到31歲樂此不疲

台中地方法院對何男的4次猥褻行為，分別判處拘役20日、25日、30日與35日，合計累積達110日。（記者張瑞楨攝）

台中地方法院對何男的4次猥褻行為，分別判處拘役20日、25日、30日與35日，合計累積達110日。（記者張瑞楨攝）

2024/06/07 17:30

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市現年32歲的何姓男子疑有裸露癖好，從24歲起，共4次在男廁所等公共場所全裸或半裸，對路人做猥褻動作，且幾乎都是對男性路人為之。台中地方法院第一次判處拘20日，第二與第三次，各判拘役25日與30日，不料，他卻又在去年8月19日上午，跑到台中市中央公園，全裸並手握生殖器官，對李姓男子做猥褻動作（俗稱打手槍），對於第四次犯行，台中地院依公然猥褻罪判處拘役35日，可易科罰金3萬5000元與上訴。

何男從24歲到31歲（去年犯罪時），共被查獲4次猥褻犯行，從第二次起，每次加重拘役5日，已經累積的判處拘役日數高達110日，他如果全數易科罰金，金額也高達11萬元。

判決書指出，當時年僅24歲的何男，於2017年1月25日，在台中市「大墩食衣廣場」機車道安全門外的公共場所，全裸並手握生殖器官，做出自慰動作（俗稱打手槍），被邱姓男子目擊報警，何男也坦承犯行，台中地院依公然猥褻罪，判處拘役20日，可易科罰金2萬元確定。

事隔2年餘，何男26歲時，又於2019年6月7日清晨4時許，跑到中市西屯區文修公園旁的漢翔路，在人行道全裸並手握生殖器官做出自慰動作，被晨起運動的李姓男子等人目擊報警，他也是坦承犯行，台中地院依意圖供人觀覽，公然為猥褻行為罪，判處拘役25日，可易科罰金2萬5000元。

第三次則是何男29歲時，在2021年11月29日中午，跑到一處公園的男廁走道，全裸並右手握著生殖器，被兩位男路人撞見報警，他還是坦承不諱，台中地院依公然猥褻罪判處拘役30日，可易科罰金3萬元。

至於第四次，是31歲的何男，去年8月19日上午，於台中市西屯區經貿九路與港隆街口「中央公園」，全裸於公園內，手握生殖器官，對李姓男子打手槍，他仍是坦承犯行，台中地院這次仍依公然猥褻罪，判處拘役35日，可易科罰金3萬5000元。

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