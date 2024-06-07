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快看！台中市新增20處路口科技執法 今年7月大開罰

台中市又有20處路口科技執法預計7月1日啟用，累計已達41組。（資料照）

台中市又有20處路口科技執法預計7月1日啟用，累計已達41組。（資料照）

2024/06/07 09:00

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市警局近年於21處大型或易肇事路口，裝置科技執法設備，這21組科技執法，去年開罰取締將近13萬件，件數最多的是東區建成路、振興路口，這一組就開出1萬9697件，績效相當高，台中市警局交通警察大隊今天公布，新增20處路口的科技執法，將於7月1日起取締違規，7月1日起全台中市共41組科技執法上線，請民眾注意避免挨罰。

中市警局交通警察大隊強調，新增20處科技執法，現在還是宣導期，7月1日才會正式啟用開罰，中市警察局局長李文章也強調，科技執法設備可以輔助警方執法，也是未來趨勢，於現場均有警示標誌及告示牌面，設置科技執法目的，不是要開罰單，是讓用路人養成遵守交通規則的良好習慣，降低事故的發生。

新增的科技執法路口，涵蓋南區與南屯區、北屯區與北區、西屯區與中區，以及大雅區、神岡區、沙鹿區、后里區、大里與太平區，以及烏日區共13個行政區。

新增20組科技執法的路口，以及重點取締項目如下：

1、北區英才路與學士路口；闖紅燈、不依標誌標線號誌指示行駛、不停讓行人、違規停車。

2、南屯區文心路與向上路口；闖紅燈、不依標誌標線號誌指示行駛、不停讓行人。

3、南屯區環中路與向上路口；闖紅燈、跨越雙白線、不依標誌標線號誌指示行駛、不停讓行人。

4、北屯區環中路與崇德路口；闖紅燈、跨越雙白線、不依標誌標線號誌指示行駛、不停讓行人。

5、北屯區松竹路與環中東路口；闖紅燈、跨越雙白線、不依標誌標線號誌指示行駛、不停讓行人。

6、西屯區臺灣大道與惠中路口；闖紅燈、跨越雙白線、不依標誌標線號誌指示行駛、不停讓行人。

7、西屯區中清聯絡道與環中路口；闖紅燈、跨越雙白線、不依標誌標線號誌指示行駛。

8、西屯區臺灣大道與黎明路口；闖紅燈、不依標誌標線號誌指示行駛、不停讓行人、違規停車。

9、中區臺灣大道與三民路口；闖紅燈、違規停車、不停讓行人。

10、大雅區中清路與月祥路口；闖紅燈、不依標誌標線號誌指示行駛。

11、神岡區后神路、圳前路口；闖紅燈、不依標誌標線號誌指示行駛。

12、沙鹿區屏西路與向上路口；闖紅燈、不依標誌標線號誌指示行駛。

13、沙鹿區向上路與自立路口；闖紅燈、不依標誌標線號誌指示行駛、不停讓行人。

14、后里區三豐路與枋寮路口；闖紅燈、跨越雙白線、不依標誌標線號誌指示行駛。

15、南區國光路與忠明南路口；闖紅燈、不依標誌標線號誌指示行駛、不停讓行人。

16、南區文心南路與復興路口；闖紅燈、不依標誌標線號誌指示行駛、不停讓行人。

17、大里區環中東路與新仁路口；闖紅燈、不依標誌標線號誌指示行駛。

18、大里區環中東路與德芳南路口；闖紅燈、不依標誌標線號誌指示行駛。

19、太平區東平路、祥順路1段；闖紅燈、不依標誌標線號誌指示行駛。

20、烏日區高鐵東路與中山路口；闖紅燈、不依標誌標線號誌指示行駛。

科技執法會將違規車輛錄影後，擷取違規的連續畫面告發，圖中白車未依標誌標線行駛（直行車道右轉）。（中市警局提供）

科技執法會將違規車輛錄影後，擷取違規的連續畫面告發，圖中白車未依標誌標線行駛（直行車道右轉）。（中市警局提供）

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