廢棄物非法提煉黃金！ 新北檢警環聯手破獲林口、竹縣地下淘金工廠

嫌犯模擬如何從廢棄物中提煉黃金。（新北市環保局提供）

2024/06/06 14:38

〔記者翁聿煌／新北報導〕「用廢棄物非法提煉黃金！」新北地檢署檢察官陳佳伶指揮新北市環保局、新北市局刑大及林口分局、保七刑大，聯合破獲位在新北市林口區及新竹縣新埔鎮的一家非法地下處理廢棄物、提煉黃金工廠，其處理過程產生的作業廢水，不僅為pH小於2的強酸，更含有害健康物質如重金屬銅、鎳、總鉻、鉛、鎘等。

新北環保局表示，6月4日及5日，各單位聯合執行搜索陳嫌等5人，全案依違反廢棄物清理法第46條及水污染防治法第36條規定持續偵辦，最重可處5年以下有期徒刑，併科1500萬元罰金，行為人曾在林口從事類此製程而排放廢水於土壤部分，將進場進行查證，若經採樣檢測有達到土壤污染管制標準者，將依法公告為污染控制場址或整治場址，並將命污染行為人改善。

請繼續往下閱讀...

新北環保局指出，先前接獲線報，陳嫌位於新北市林口區山區有間非法地下煉金工廠，專門收受舊金或電路板等含金廢棄物，以王水溶解後，經過濾等程序，最終加入亞硫酸銨還原，提煉出黃金製品銷售，謀取不法利益，環保局接獲情資後立即報請新北地檢指揮偵辦，並與保七刑大、新北刑大及林口分局組成專案小組。

新北環保局表示，專案小組於今年初已多次派員蹲點，確認林口工廠確有作業事實，每次時間大多在夜間10點至隔日凌晨3點，且作業期間會釋放酸性惡臭煙霧，廠房後方也會排放作業廢水，專案小組人員為了蒐集更完整證據，連續採集作業廢水數次並送檢，確認該廢水pH小於2，且驗出含有超標的有害健康物質如重金屬銅、鎳、總鉻、鉛等，其中最嚴重的是總鉻含量超過水污法規範的合法排放標準達52倍。

新北環保局指出，偵辦期間犯嫌似乎警覺，還將林口工廠的設備逐漸轉移至新竹縣山區作業，為鞏固證據及掌握集團幕後成員，專案小組不畏辛勞再次前往新竹縣蹲點，並採集廢水送驗，結果與林口工廠雷同，檢驗結果顯示有害健康物質銅、總鉻、鉛、鎘等均超標，其中銅含量更超出水污法規範的合法標準達55倍。

環保局專案小組長曾瑞明表示，整起稽查過程表示，同仁在蒐集證據時除了需要隱蔽自己避免被嫌犯發現外，更要與惡劣環境作戰；且業者將如此有害的廢水排放在國土上，造成廢水流經地方草木均枯死，可見廢水有多毒，另外他也談起在採水時所有同仁必須跟當兵時一樣成匍匐式隱蔽、更不能開燈，且必須忍受酸性惡臭煙霧的襲擊，甚至當時還有寒流及蛇的襲擾，不過最終將嫌犯一網打盡，這些辛苦都值得。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法