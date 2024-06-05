松山分局巡佐20年前偽造文書獲緩刑 今涉洩密、包庇應召集團

松山分局巡佐陳建業。（記者陳彩玲攝）

2024/06/05 17:37

〔記者陳彩玲／台北報導〕松山分局巡佐陳建業於2003年擔任警備隊隊員期間，於公務系統偽造尋獲民眾失竊車輛，還涉嫌和張姓車行老闆勾結，將失竊車借屍還魂重組販賣，被依加重竊盜等罪起訴。法院審理後，依偽造文書罪判陳男2年徒刑，審酌他坦承犯行給予緩起訴5年，至於加重竊盜部分，因罪證不足獲無罪。豈料陳建業現又涉嫌包庇應召集團，還幫友人查個資，昨遭搜索、約談後，50萬交保。

檢方2003年起訴指出，陳建業與張男平日交往密切，2人以「借屍還魂」手法，偽造不實出廠標誌，販售套裝頂替的機車牟利。2003年6月期間，張男先在台北市竊取2台機車後，將車牌及引擎中蓋拆除，棄置於松山區濱江街七號水門外，其餘部分帶回機車行藏匿，接著由陳男執行巡邏勤務時，前往水門拿取當作查獲失竊贓物，帶回警備隊內充作查獲績效。

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檢調查出，陳男通知車主前來領取車牌及引擎中蓋時，薦稱可賣給車行減少損失，隨即聯絡張男到警備隊收購，張男再將車牌及引擎中蓋套裝回偷來的機車上，並擺設於機車行內待售，檢方調查後依涉犯加重竊盜等罪將陳男、張男起訴。

法院審理後，認定陳建業為貪圖績效，明知需同時尋獲「車」及「二面車牌」，才可勾選「全部」尋獲，陳男卻違反規定，在僅尋回車牌及引擎中蓋狀況下，於松山分局車輛失竊、車牌遺失（尋獲）電腦輸入單四聯單尋獲部分欄內，分別勾選尋獲全部，以此製作2份不實尋獲紀錄，依偽造文書罪判刑2年，審酌他坦承犯行給予緩起訴5年，至於他被起訴和張男勾結部分，因證據不足獲無罪。

事隔近20年，陳建業從警備隊隊員晉升巡佐，卻爆出他在2017年至2024年間，涉嫌多次收受應召集團丘姓男負責人賄賂、不正利益，將警方查緝及臨檢等訊息，提早告知丘男，此外，還幫車行A友人和B友人分別查車籍資料和前科資料，檢方昨搜索、約談後，依涉犯洩密、貪污等罪，諭令陳50萬交保。

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