台中稽查24層社區大樓消防逃生 驚見防火隔間僅用裝修板材

台中市都市發展局及消防局小組，抽檢科博館旁社區大樓消防逃生動線。（記者黃旭磊攝）

2024/06/05 17:48

〔記者黃旭磊／台中報導〕新竹市集合式住宅晴空匯上月26日發生火警意外，引發民眾關注大樓消防逃生問題，台中市府下午啟動高樓層集合住宅聯合稽查，無預警至科博館旁24層大樓稽查逃生動線，查獲地下防火隔間只用裝修板材，將限期半年改善並追究設計施工或社區缺失。

台中市都市發展局專員賴祐成及消防局小組，今天下午前往英才路24層大樓突檢偵煙及防火區劃動線，社區未開放媒體拍攝，經過約1小時勘查，賴祐成於社區騎樓受訪表示，大樓內有3個逃生管道間，其中位於地下1樓管道拆除後，竟未依規定使用防火壁體重建區劃，僅用室內裝修板材。

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目前台中市有616處超過16樓以上、或樓高超過50公尺社區，依據消防法規定，高樓層住宅需安檢滅火、警報及避難逃生設備等項目，市府強調，新竹晴空匯發生意外後，追加檢查防火動線等未列入內政部安檢項目。

賴祐成說，消防法規定管道間需有1小時防火時效區劃，這棟大樓竟只用不燃材料「面材」（板材）區隔，將釐清調查是設計者、施工或使用單位（社區）缺失，依規定待社區召開區權會後，限期半年內複查改善。

消防局檢查24層大樓逃生動線。（台中市府提供）

台中市都市發展局專員賴祐成說，大樓地下防火隔間竟只用裝修板材。（記者黃旭磊攝）

市府稽查高樓層集合住宅逃生動線。（台中市府提供）

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