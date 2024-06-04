6/4 今彩539頭獎800萬落宜蘭 大樂透端午加碼4人抱走百萬！

今晚開獎的第113000058期大樂透頭獎摃龜；第113000134期今彩539頭獎開出1注。（台彩提供；本報合成）

2024/06/04 22:27

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（6月4日）開獎的第113000058期大樂透頭獎摃龜，第113000134期今彩539頭獎開出1注，由宜蘭縣冬山鄉南興村冬山路67號1樓的「金興彩券行」開出；大樂透端午加開100萬獎項則開出4組，皆為單注中獎、各得獎金100萬元。

第113000058期大樂透中獎號碼「07、30、33、34、35、46，特別號：49」，頭獎摃龜；貳獎共1注中獎，每注可得240萬5944元；參獎共80注中獎，每注可得3萬2387元；肆獎共90注中獎，每注可得1萬8507元；伍獎共2958注中獎，每注可得2000元；陸獎共2754注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬7629注中獎，每注可得400元；普獎共4萬4161注中獎，每注可得400元。

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第113000058期49樂合彩中獎號碼為「07、30、33、34、35、46」，四合共9注中獎，每注可得20萬元；三合共182注中獎，每注可得1萬2500元；二合共3734注中獎，每注可得1250元。

第113000134期今彩539中獎號碼為「07、11、17、23、25」，頭獎共1注中獎，每注可得800萬元；貳獎共290注中獎，每注可得2萬元；參獎共8833注中獎，每注可得300元；肆獎共8萬2100注中獎，每注可得50元。

第113000134期39樂合彩中獎號碼為「07、11、17、23、25」，四合共38注中獎，每注可得21萬2500元；三合共534注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬6818注中獎，每注可得1125元。

第113000134期3星彩中獎號碼為「225」，壹獎共143注中獎，每注可得1萬元。

第113000134期4星彩中獎號碼為「5940」，壹獎共35注中獎，每注可得10萬元。

第113000058期大樂透端午加碼100組100萬獎項，總中獎注數為4注，開出4組皆為單注中獎、各得100萬元，尚餘44組未開出，將於下期（6月7日）繼續加開。

相關連結請見︰

大樂透端午加碼「100組100萬」號碼組合對中情形

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

大樂透、49樂合彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

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